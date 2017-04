Álvaro Leal e José Cruz são candidatos da CDU em VRSA

A Coligação Democrática Unitária (CDU) anunciou, na segunda-feira, 3 de abril, que apresentará como primeiro candidato à Câmara Municipal de Vila Real de Santo António (VRSA) o informático Álvaro Filipe Madeira Leal.

O membro da Comissão Concelhia de VRSA do PCP é natural daquele concelho, tem 44 anos, trabalha na Câmara Municipal de Castro Marim, onde também é vereador. «Em anteriores mandatos, esteve eleito na Assembleia Municipal de Vila Real de Santo António e tem acompanhado com regularidade o trabalho autárquico da CDU», disse o PCP do Algarve em nota de imprensa.

À Assembleia Municipal local concorre como primeiro candidato José Estêvão Correia da Cruz, bancário, informático e jornalista, que terá 70 anos na altura das eleições autárquicas, marcadas para 1 de outubro. «A CDU valoriza o importante percurso de José Cruz enquanto autarca no concelho ao longo das últimas décadas», até porque o candidato já desempenhou o cargo de presidente do órgão autárquico a que concorre.

Foi também adjunto do presidente da Câmara numa presidência CDU e vereador, tendo sido, no início do percurso profissional, funcionário da autarquia. «Foi vice-presidente da Assembleia Geral da Comunidade Intermunicipal do Algarve e presidente da Assembleia Geral da Associação Odiana», bem como «deputado do PCP na Assembleia da República», destacou o PCP do Algarve.

«Álvaro Leal e José Cruz representam a união da juventude e da experiência, num momento em que se abre uma nova janela de oportunidade aos democratas e progressistas» daquele concelho do Sotavento algarvio. «Numa situação difícil como aquela em que se encontra o concelho – dívida astronómica, privatizações, venda de património, aumento de tarifas e taxas, despedimentos – fruto de uma gestão ruinosa da maioria PSD, a CDU assume-se como alternativa», asseguram os comunistas.