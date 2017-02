Algarve reforça presença nos órgãos nacionais da JS

A Comissão Nacional da Juventude Socialista (JS) reuniu no domingo, 28 de janeiro, sendo um dos pontos a eleição destes órgãos nacionais. O Algarve reforçou a participação na estrutura nacional, conseguindo eleger Rui Anselmo, presidente da JS de Olhão, para o Secretariado Nacional, juntando-se a Ivan Gonçalves, secretário-geral, escolhido aquando o XX Congresso Nacional.

Os militantes da JS do Algarve eleitos em Congresso para a Comissão Nacional foram Guida Jesus (Tavira), Abel Matinhos (Loulé), Susana Joaquim (Faro), Marco Calapez (Monchique), Débora Marques (Faro), Joana Nunes (Portimão) e Andreia Abrantes (Loulé). Joel Belchior (Silves) e Andreia Ventura (São Brás de Alportel) estão no Conselho Nacional de Jurisdição, enquanto na Comissão Nacional de Fiscalização Económica e Financeira está Eduardo Cavaco (Olhão). Rebeca Martins (Loulé) integra a Comissão Política do Partido Socialista.

José Cardoso (Portimão) e Guilherme Portada (Faro) acompanham o eleito presidente da JS do Algarve, Ricardo Calé, na Comissão Nacional do Partido Socialista. «Num quadro de diminuição do número de órgãos nacionais da JS, em que o órgão CPN foi extinto, a JS do Algarve aumentou a participação, fruto do intenso trabalho político que tem realizado», explicou a JS do Algarve.