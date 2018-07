Algarve marcará presença na Festa do Avante! 2018

O Algarve marcará também presença na Festa do Avante!, que se realiza na Atalaia, Amora, Seixal, de 7 a 9 de setembro com o seu espaço próprio, este ano localizado junto à nova entrada da Quinta, com a sua gastronomia, artesanato e cultura, mas sobretudo, com a presença de muitos algarvios que se deslocam aí todos os anos, segundo informa s Direção Regional do Algarve (DORAL) do Partido Comunista Português (PCP).

A 42ª edição contará com um amplo e diversificado programa cultural de música e e espetáculos, de teatro, cinema, exposições, artes plásticas, ciência, literatura e desporto. É uma realização do PCP, «que se assume como uma festa para todos, pelos valores que transporta da solidariedade e paz, pelo ambiente único que proporciona de amizade e camaradagem, pela valorização das artes, da cultura, dos espectáculos e do desporto. Uma festa construída com trabalho, com trabalho militante, pelos militantes do Partido e da JCP, por muitos amigos, por gente dos mais variados saberes que, em jornadas de trabalho e de convívio que se iniciaram no passado dia 16 de junho, fazem da Festa do Avante uma imensa obra colectiva que cada um sente como sua».

A Festa do «Avante!», que desde 2016 se realiza num espaço ampliado, tem procurado de ano para ano oferecer mais e melhores condições para o seu pleno usufruto pelos seus milhares de visitantes de todas as idades. Todos os anos é atribuído à Festa do Avante! o estatuto de Relevância Cultural pela IGAC – Inspeção Geral de Atividades Culturais, na secção cultural.