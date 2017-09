Hoje, o céu está maior. Mais uma estrela brilha por lá.

Partiu sereno, tranquilo e com a dignidade com que sempre viveu.

Desde muito novo, imaginou e criou. Viu sempre adiante, quis sempre mais. Fez sempre diferente e melhor. Ao longo da vida, apontou-nos o caminho, deixando marcas indeléveis no seu concelho, Loulé, e mais tarde em Faro. Sempre motivado na construção da região que tanto amava.

Hoje partiu.

Na madrugada da sua última criação, o festival F.

Ficamos com a memória cheia. Boas memórias. Memórias de sempre e para sempre. Fica o companheirismo. Ficam os dias da rádio. Fica o primeiro concerto que organizou. Fica a paixão de criar e realizar.

Fica o que, desde muito jovem, nos ensinou: a obrigação de uma participação cívica empenhada e responsável.

Fica o otimismo, a força e o caráter.

Fica o festival MED, a Noite Branca, o Festival F.

Mas fica, sobretudo, a eterna amizade.

Obrigado, Joaquim, pelo brilho da tua estrela.

Texto de homenagem por Nuno Sancho Ramos