Dia Mundial da água, 22 de março. Um dia normal de trabalho, Será?

E se de repente, logo ao início da manhã, ao abrir a torneira saísse de lá de dentro nada mais, nada menos do que…. Absolutamente nada! É isso mesmo, nada! E agora?!!!

Mas o dia ainda está a começar não é? É preciso ter calma que a água há-de aparecer. Mas precisa de tomar o seu banho, e a água continua sem aparecer… uma vez sem exemplo, vai trabalhar sem o banho tomado.

Com sorte (ou azar) o seu colega, também não teria água em casa… Mas tudo há-de correr bem. É preciso ter calma que a água há-de aparecer. O dia continua a decorrer normalmente e ninguém pode usar as casas de banho pois a água ainda não chegou! Tomar café muito menos, pois a reserva de água da máquina já acabou há que tempos….! E agora?

É preciso ter calma que a água há-de aparecer. A algum custo, devoramos uma sandes rápida como almoço e retomamos o trabalho. O dia começa a ficar complicado. Sem água nas casas de banho, tomar café para acalmar os ânimos também não é possível, lavar as mãos está fora de questão. Encher um copo de água na toneira para matar a sede não se pode fazer. A situação está a ficar deveras complicada.

Dificilmente o dia vai passando, até que finalmente vamos a correr buscar os filhos à escola, e novamente para o nosso lar doce lar para preparar o jantar e o dia de amanhã. Que caos! A água continua sem aparecer.

As casas de banho continuam sem poder ser utilizadas. Não há banhos, não há louça lavada, as crianças choram porque não estão confortáveis, o jantar leva mais tempo, pois não há água para o preparar… Mais umas sandes a sair?

É preciso ter calma que a água há-de aparecer? Será? Neste momento a calma já deu lugar ao enorme stress e desconforto pela ausência da água, a nossa maravilhosa água, esse bem tão necessário e fundamental que está sempre, ou estava, disponível ao alcance de uma torneira!

Acordou ao som do alarme do despertador. Tudo afinal não passou de um grande e terrível pesadelo. Mas será que é apenas um sonho mau? Infelizmente são muitos os milhares de pessoas que no planeta vivem este pesadelo todos os dias no seu dia dia. A água é um bem findável, e todos nós devemos ser inteligentes no seu uso, fazendo uma utilização sustentável e eficiente da mesma.

O Dia Mundial da Água que se comemora hoje, pretende alertar para estes e outros factos que estão a levar para uma cada vez maior escassez de água doce no planeta!

Pense nisto, e bom Dia Mundial da Água!

Opinião de Teresa Fernandes | Comunicação e Educação Ambiental da Águas do Algarve