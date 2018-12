Dupla de acordeonistas algarvios vai à china

Nelson Conceição recebeu o convite da Shanghai Accordion Association para ir à China. A acompanhá-lo, estará João Palma, jovem acordeonista de Loulé que o «barlavento» recentemente entrevistou.

João Pereira, presidente da Mito Algarvio, congratula-se por este convite aos acordeonistas algarvios «em resultado, não só da prestação do Nelson Conceição, enquanto membro do Júri da 71ª Copa Mundial de Acordeão, e que agora vai como delegado em nossa representação – da Mito Algarvio – mas também pela brilhante prestação do seu aluno João Palma, que se sagrou vencedor mundial na categoria de Júnior Virtuoso».

De 7 a 9 de Dezembro, Nelson Conceição e João Palma participam, na cidade de Shanghai, num seminário dirigido a professores na Universidade Normal de Shanghai sobre o ensino da música e do acordeão. Além disso, a dupla dará um concerto no Festival Internacional de Acordeão. Já Nelson Conceição terá a seu cargo uma masterclass, onde irá trabalhar com vários jovens estudantes de música.