Maternidade de Ostras «Mirabilis» destaca-se nos Prémios Excellens Mare 2017

O projeto Mirabilis – Maternidade de Ostras, uma spin-off da Universidade do Algarve, recebeu o Diploma Revelação Azul, na categoria de Empreendedorismo, nos Prémios Excellens Mare 2017.

A Mirabilis foi uma das ideias vencedoras do concurso «Ideias em Caixa 2013», promovido pelo CRIA – Divisão de Empreendedorismo e Transferência de Tecnologia da UAlg. A empresa tem como objetivo valorizar a ostra portuguesa através da criação e desenvolvimento de uma maternidade de sementes de ostra sob a marca «Angulata – Ostra Portuguesa».

O projeto-piloto, que já se encontra em funcionamento no Algarve, tem potencial de desenvolvimento na aquacultura de ostras, revelando capacidade empreendedora e aceitação do risco inerente associado ao negócio. Sendo a aquacultura de bivalves uma área de grande potencial para a valorização dos oceanos, o sucesso deste projeto será um contributo relevante para a preservação da ostra portuguesa e para o desenvolvimento da fileira alimentar do mar.

Os Prémios Excellens Mare são organizados pela PwC Portugal e pretendem ser um contributo de referência, em Portugal e no Mundo, no reconhecimento da excelência e do mérito nas atividades do Mar. Têm como objetivo reconhecer a excelência e o mérito de pessoas ou entidades que desempenhem ou tenham desempenhado um papel fundamental na implementação de uma visão integrada de desenvolvimento económico sustentável das atividades do Mar ou com impacto positivo e transversal em setores importantes da economia do mar.