Faro acolhe primeira grande maratona de programação (Hackathon) a sul do Tejo

A Universidade do Algarve (UAlg) recebe nos dias 23 a 25 de março aquela que será a primeira grande maratona de programação (Hackathon) a sul do Tejo, o SHIFT Faro, com o objetivo de posicionar o Algarve na rota da tecnologia.

Durante 48 horas, cerca de uma centena de programadores informáticos, designers e outros profissionais ligados às áreas das tecnologias e inovação vão reunir-se no Campus da Penha da UAlg, em Faro, com o objetivo de desenvolver software, aplicações ou outros projetos livres e inovadores, que possam ser comercializados e colocados ao serviço da comunidade.

O termo hackathon resulta de uma combinação das palavras inglesas hack (programar rápido) e marathon (maratona).

Nestes eventos os participantes têm a oportunidade de concorrer a prémios, conhecer outros profissionais da área, estabelecer networking e participar em projetos colaborativos com outros especialistas em Tecnologia da Informação (TI), num ambiente específico de programação.

Ao unir num mesmo espaço pessoas talentosas e prontas a trabalhar em equipa, os hackathons «tornam-se verdadeiras incubadoras de experimentação e de mudança de paradigmas», explica a organização.

O SHIFT Faro vai contar também com vários workshops e palestras técnicas, e pretende ainda impulsionar um debate, que se espera prolífico, em torno do atual estado da inovação no Algarve.

A necessidade de consolidação do ecossistema TI no Algarve através de eventos técnicos, onde se fomente a inovação e a transferência de conhecimento, bem como a implementação, sempre adiada, de projetos estruturais, como é o caso das Tech Hubs, será, por isso, tema de uma mesa redonda no dia 24 de março, às 16h45.

Organizado por Aléxio Rodrigues e pela agência digital Dengun, o SHIFT Faro conta com a curadoria das Geek Sessions – Faro (oradores), da ETIC_Algarve (design e comunicação), e apoios institucionais da Câmara Municipal de Faro, UAlg, CRIA e Algarve STP (Parque de Ciência e Tecnologia do Algarve), e de várias empresas da região como a Turbine Kreuzberg, Evodeck, Timing, Yourdata, VerArte, BeCorporate e Gymnasium.

Para mais informações os interessados têm ao dispor os seguintes contactos: 968 576 817 (Aléxio Rodrigues); 916 134 202 (Miguel Coquet/ Geek Sessions­Faro); 912 377 926 (Miguel Fernandes/ Dengun) e 910 347 769 (Raquel Ponte/ Turbine Kreuzberg).