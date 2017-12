Apresenta-se como um serviço fácil e conveniente. «É só abrir a porta de casa, deixar o chef entrar com todos os utensílios e ingredientes necessários e deixá-lo preparar e servir a refeição. No final, deixará tudo tal qual encontrou», explicam ao «barlavento» Margarida Correia, 37 anos, natural de Santarém e Tiago Ribeiro, 41 anos, natural do Estoril, mentores da «Supper Stars» (estrelas à ceia).

A empresa surgiu em Lisboa no início do ano. Desde então, já serviu mais de 2500 refeições privadas em todo o país, das quais, 10 por cento no Algarve, onde opera desde junho. O lançamento na região foi uma «escolha óbvia» para Tiago e Margarida, interessados em captar quer o mercado turístico sazonal, quer o mercado de residentes estrangeiros nesta área do país.

Apesar da experiência ser ainda recente, já deu para perceber que quem mais procura este tipo de oferta são «as famílias estrangeiras de férias», sobretudo na zona do chamado Triângulo Dourado (Quinta do Lago, Vale do Lobo e Vilamoura), e também de Carvoeiro, Lagoa.

Segundo os empresários, este é um projeto pioneiro porque «agrega vários serviços diferentes. A «Supper Stars» afirma-se também como uma marca hoteleira virtual, isto é, atuando nos espaços dos clientes». As reservas devem ser feitas no website de duas formas: por «menu» ou por chef, e estão disponíveis opções desde «jantares românticos para casais», até refeições para grandes grupos.

Abílio Guerreiro, Riz Bakht, Carla Medeiros e Vítor Veloso são os quatro chefs disponíveis na região algarvia. Podem elaborar até 14 propostas de menus para almoços ou jantares, para clientes particulares ou para empresas. O chef Vítor Veloso, por exemplo, disponibiliza três menus: Barrocal (50 euros por pessoa), Ria Formosa (70 euros por pessoa) e Algarve (90 euros por pessoa).

Cada um é composto por um amuse bouche (um couvert de cortesia ligeiro, por norma, frio, que se serve antes de uma refeição ou entre diferentes pratos da mesma), entrada, dois pratos principais e uma sobremesa. No entanto, todos os chefs podem apresentar propostas personalizadas ao encontro das necessidades específicas da cada cliente, através do serviço de concierge da empresa.

Margarida Correia e Tiago Ribeiro consideram que «os preços por pessoa são competitivos em relação à oferta em restaurantes de alta gastronomia semelhantes», com a vantagem de as pessoas não terem de se deslocar para usufruir deste tipo de serviço.

Dito de uma forma simples, os preços começam nos 35 euros (menu Introdução), sobem aos 50 euros (menu Essência) e vão até aos 70 ou mais euros (menu Assinatura), com pratos de autor que «refletem as origens, experiências e influências individuais de cada chef».

E na prática, como funciona? O chef reservado chega sempre, pelo menos, duas horas antes da hora acordada para o início da refeição. Em média, demora cerca de quatro horas a confeccionar as refeições para um grupo de seis pessoas. No final, a conta pode ser paga pelos anfitriões, ou partilhado entre o grupo de convivas.

A procura pelos serviços gastronómicos tem sido «extremamente positiva» até porque «um terço dos nossos eventos são com clientes que acabam por repetir a experiência. São também significativas as avaliações e os comentários que as pessoas escrevem no website, a elogiar a globalidade dos chefs e a qualidade das experiências que proporcionam», refere Tiago Ribeiro.

A «Supper Stars» tem atualmente uma dimensão nacional e conta com mais de 40 chefs profissionais «no cardápio», de norte a sul do país. Para o ano, as perspetivas passam mesmo pela aposta na expansão internacional, numa fase inicial em Espanha, e a seguir, em vários outros países na Europa e nas Américas.

Um menu especial para o Natal ou final de ano

Os chefs ao serviço da «Supper Stars» já têm prontas as sugestões especiais quer para a consoada e dia de Natal, quer para a passagem de ano. Os diversos menus disponíveis na secção «Boas Festas» do website, com opções a variar entre os 35 e os 250 euros por pessoa. Mas também podem apresentar propostas personalizadas para estas, ou outras datas. Este e outros serviços estão disponíveis aqui.