Algarve Design Meeting regressa a Faro de 22 a 26 de maio

A Escola Superior de Educação e Comunicação (ESEC) da Universidade do Algarve (UAlg), em parceria com a Câmara Municipal de Faro e a Associação Nacional de Designers (AND), organizam desde 2011 o evento Algarve Design Meeting (ADM). Com sete edições já realizadas, esta iniciativa tem divulgado o design português e internacional, potenciando a ligação entre designers, empresas, academia, a indústria e a sociedade.

De modo a reforçar o potencial e o valor do design (dando-lhe o protagonismo e a visibilidade que verdadeiramente têm), a cidade de Faro converte-se na capital internacional do design, onde investigadores, professores, profissionais e o público em geral podem, através das várias atividades realizadas (seminários, workshops, exposições, alumni design talks, cinema ao ar livre, lojas pop-up, videomapping, entre outras), ter contacto com os vários projetos e talentos existentes neste sector das indústrias criativas, fomentando o conhecimento entre os diferentes coletivos da nossa sociedade.

Nas últimas edições, o ADM tem promovido não só o design em todas as suas formas de expressão, como também a região do Algarve, colocando-a no mapa dos eventos internacionais de design.

O ADM já se realizou no Museu Municipal de Faro, na CCDR – Algarve, no Museu Municipal de Loulé e nos últimos dois anos tem marcado presença no emblemático edifício da antiga Fábrica da Cerveja, em Faro. Durante estes últimos sete anos, o ADM já concretizou mais de 60 exposições, de 30 workshops, sete conferências (com a participação de mais de 120 oradores nacionais e internacionais convidados), cerca de 50 lojas pop-up, com centenas de visitantes.

«Continuamos a promover o design como uma área de inovação e intervenção estratégica, fundamental para o desenvolvimento social, cultural e económico na região do Algarve», diz António Lacerda, professor e coordenador geral do evento.

Este ano, o ADM irá implementar os Primeiros Prémios de Design do Algarve, que pretendem distinguir os melhores projetos profissionais na área do design nas áreas da comunicação, interiores e produto, realizados e implementados no Algarve entre os anos de 2017. Os prémios têm como objetivo o reconhecimento do trabalho dos designers assim como dar visibilidade ao sector criativo do Algarve, cuja qualidade deve ser valorizada.

A par de todas as atividades previstas durante os dias 22 a 26 de Maio, o ADM irá uma vez mais apresentar no encerramento da sua 8ª Edição (dia 26 de Maio pelas 22 horas) o Festival de videomapping. Um festival de som e imagem em grande escala, onde são projetados na fachada da Igreja da Sé – Faro, trabalhos experimentais de alunos de várias Universidades nacionais e internacionais: Universidade do Algarve- Escola Superior de Educação e Comunicação (ESEC), Universidade de Tomas Bata-República Checa, Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa, Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, ESAD – Escola Superior de Artes e Design – Matosinhos e Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa.

«Este é um trabalho de continuidade, que se tem tornado uma referência na disseminação e promoção do design, da Universidade do Algarve e da cidade de Faro, e que tem também como missão afirmar a região sul do país no mapa dos grandes eventos internacionais na área das indústrias criativas», conclui António Lacerda.

O 8º ADM conta com os apoios institucionais da Direção Regional de Cultura do Algarve, Câmara Municipal de Faro, União das Freguesias de Faro, Baixa de Faro, Universidade de Tomas Bata – República Checa, Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa, ESAD – Escola de Artes e Design de Matosinhos, Do You mean Architecture, Consulado Honorário da República Checa em Faro, Enfola. Como media partners a Rua FM, Sul Informação, LCPA, Epopeia e Barlavento. Como patrocínios, o Hotel de Faro, Tertúlia Algarvia, Multicópias, Al-Gharb e Bertin Picanço.

Prémios Design do Algarve 2018 aceitam candidaturas até 30 de abril

Os prémios de Design do Algarve pretendem distinguir um conjunto de projetos profissionais em três áreas do design (comunicação, interiores e produto), numa iniciativa conjunta da AND – Associação Nacional de Designers e da Câmara Municipal de Faro, realizados e implementados no Algarve durante o ano de 2017.

O objetivo é distinguir os melhores exemplos de design de qualidade, assim como o investimento em inovação e investigação na área do design da região do Algarve.

Na área do design de comunicação serão considerados os trabalhos realizados nas categorias de cartaz, marca, branding, identidade visual, campanha de comunicação e sinalética.

Em design de interiores, podem candidatar-se trabalhos realizados nas categorias de design de espaços públicos e espaços privados. Por fim, na área do design de produto, serão distinguidos trabalhos realizados nas categorias de design de produto/ industrial.

Podem apresentar candidatura, designers ou empresas de design nacionais e internacionais até 30 de abril de 2018 através da plataforma: www.and.org.pt/premiosdesignalgarve.

A deliberação final de cada um dos premiados será tornada pública a 26 de maio de 2018, no encerramento do 8º Algarve Design Meeting.