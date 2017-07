A Câmara Municipal de Albufeira é um dos primeiros municípios do país a implementar uma ferramenta de comunicação inovadora que utiliza os beacons – uma tecnologia de ponta, de fácil utilização, baseada no marketing de proximidade – para enviar notificações a quem estiver no sítio certo e tiver esta aplicação instalada no telemóvel. Carlos Silva e Sousa considera tratar-se de uma excelente aposta em termos de comunicação autárquica.

O objetivo passa por agilizar a comunicação e envolver residentes e turistas nas organizações do município, aproveitando as potencialidades do marketing de proximidade para divulgar todas as novidades na área do turismo e da realização de eventos. Assim, ao entrar no raio de ação do beacon o utilizador irá ser receber as informações disponibilizadas no seu telemóvel, através do sistema Bluetooth.

Numa fase inicial serão instalados sete beacons, nomeadamente no edifício dos Paços do Concelho, Biblioteca Municipal Lídia Jorge, Galeria Municipal João Bailote, Auditório Municipal, Galeria Municipal Samora Barros, Museu Municipal, Posto de Turismo de Santa Eulália e Posto de Turismo junto à entrada principal da cidade.

O presidente da Câmara Municipal de Albufeira considera que se trata de uma excelente aposta, com ganhos significativos em termos de comunicação e de proximidade dos cidadãos. Carlos Silva e Sousa sublinha que «a comunicação autárquica tem que se modernizar, acompanhar as mudanças tecnológicas, de forma a ganhar em celeridade, clareza e transparência, ficando cada vez mais perto das pessoas. Somos um destino de forte componente turística, reconhecido pela sua beleza natural e paisagística, gastronomia, património, animação, que valoriza quem aqui vive e sabe receber quem nos visita, daí a importância desta ferramenta que nos coloca na vanguarda da comunicação a nível autárquico».

Se quer estar a par das últimas novidades da capital do turismo, instale já a aplicação no seu telemóvel que pode descarregar em: http://www.beaconportugal.com/download