Joana Apolónio, investigadora do Centro de Investigação em Biomedicina (CBMR) da Universidade do Algarve, a desenvolver trabalho no grupo de Epigenética e Doença Humana, liderado por Pedro Castelo-Branco, acaba de ganhar uma bolsa atribuída pela European Association for Cancer Research.

O apoio, concedido a investigadores em início de carreira, pretende financiar uma estadia de curto prazo num centro de excelência internacional. A investigadora realizará a sua estadia investigacional no Sick Kids Hospital, em Toronto, local com o qual tem vindo a colaborar ao longo do último ano.