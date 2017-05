Fóia acolhe sessão de astronomia no dia internacional do espaço

O Centro Ciência Viva de Lagos celebra o Dia Internacional do Espaço, na sexta-feira, 5 de maio, às 21 horas, com a realização da observação astronómica do ponto mais alto do Algarve, a Fóia, na serra de Monchique.

O Dia Internacional do Espaço tem lugar na primeira sexta-feira de maio sendo o seu principal objetivo a promoção da Ciência, da Tecnologia, a Matemática e educação de engenharia, alimentando o entusiasmo dos jovens para as maravilhas do universo e inspirando-os a continuar o trabalho de investigação do Universo dos exploradores espaciais de hoje.

Nesta iniciativa, aberta às famílias e população em geral, será observado e registado o céu noturno.

O Centro «convida todos os participantes a trazerem os seus telescópios e máquinas fotográficas para captarem as estrelas e planetas. Aconselhamos que para melhores resultados deverão trazer tripé e disparador remoto prestando os nossos técnicos todo apoio a quem necessitar».

Esta atividade é gratuita e realizada com o apoio da Câmara Municipal de Monchique, mas carece de inscrição obrigatória através de http://bit.ly/2oG0ziK