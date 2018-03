Alexandre Quintanilha fecha 20º aniversário do Centro Ciência Viva do Algarve

No âmbito das comemoração do 20.° aniversário do Centro Ciência Viva do Algarve, em Faro, realiza-se no sábado, dia 10 de março, uma palestra de encerramento com Alexandre Quintanilha, presidente da Comissão de Educação e Ciência da Assembleia da República.

Este é também o dia em que celebra a data da assinatura da constituição da associação CCVAlg, o primeiro Centro Ciência Viva de Portugal, fundado pelo Professor Mariano Gago.

A palestra tem início pelas 15h30 e será seguida por um café concerto da banda Feel Good Band e um beberete.

Os interessados em participar deverão confirmar a presença através do email [email protected] ou do telefone 289 890 920.