UAlg marca presença em Encontro Internacional sobre Conhecimento e Crescimento Azul

O crescimento azul (crescimento marinho e marítimo) é o tema do encontro internacional InnovAzul em que a Universidade do Algarve (UAlg) está a participar, e que está a decorrer em Cádis, Espanha, desde ontem, dia 29 de novembro, quinta-feira, com término hoje, dia 30 de novembro, sexta-feira.

A UAlg está presente com uma exposição de diversos projetos na área do mar, contando com a participação de investigadores do Centro de Investigação Marinha e Ambiental (CIMA), do Centro de Ciências do Mar (CCMAR) e do CRIA – Divisão de Empreendedorismo e Transferência de Tecnologia.

A Academia algarvia faz parte da comissão científica e da comissão organizadora do evento, que tem como principal foco a inovação dos setores económicos ligados ao mar, em especial da Andaluzia e do Algarve.

Esta iniciativa aborda diversos temas, como pescas e aquacultura, indústria transformadora, turismo ligado ao mar, bioprodutos marinhos, entre outros.

Tem disponíveis vários stands, espaços de reuniões, áreas de exposição e um programa que conta com cerca de uma centena de participantes, divididos por palestras, mesas redondas e outros formatos.

O InnovAzul é organizado pelo Conselho de Administração da Fundação CEI.MAR, em parceria com diversas entidades espanholas e portuguesas, entre as quais o Ministério da Economia da República Portuguesa.

O evento conta com o apoio de Sua Majestade o Rei de Espanha, D. Filipe VI, que preside à Comissão de Honra.