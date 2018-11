Portimão planta 5 mil árvores

Na manhã desta sexta-feira, 23 de novembro, data em que se assinala o Dia da Floresta Autóctone, cerca de 500 participantes, entre voluntários, professores e alunos, plantaram 5 mil árvores em dois terrenos no município de Portimão, no âmbito do projeto «Operação Montanha Verde 2018», criado pelo Zoomarine.

Os trabalhos de receção aos participantes e o briefing tiveram início às 9h00, seguindo-se a plantação de 1260 árvores de pinheiro-manso e cipreste italiano no Ponto de Apoio Naval de Portimão, e 3740 árvores entre sobreiros, medronheiros, plátanos, carvalho, cerquinho e ciprestes junto ao Autódromo Internacional do Algarve.

O Ponto de Apoio Naval de Portimão contou com a participação de 40 marinheiros, da guarnição do navio Corveta António Enes, e 60 alunos e professores da Escola Secundária Poeta António Aleixo (alunos do Curso Profissional de Proteção Civil e do Curso Profissional de Salvamento em Meio Aquático).

Junto ao Autódromo Internacional do Algarve, 400 participantes entre voluntários e alunos/professores dos Agrupamentos de Escolas da Bemposta, da Júdice Fialho (agrupamentos que participam no programa de cidadania e educação ambientais Eco-Escolas) e da Escola DUAL – Qualificação Profissional.

A ação junto ao Autódromo ficou marcada pela performance musical do «Santuka na Mata Batucada», que proporcionou aos presentes momentos de grande animação e boa disposição.

Em ambos dos locais de plantação foram descerradas placas informativas/comemorativas para assinalar a atividade. No Ponto de Apoio Naval, além da presidente da Câmara de Portimão, Isilda Gomes, e do responsável máximo do Zoomarine, Pedro Lavia, este ato público contou com a presença do responsável pelo Comando da Zona Marítima do Sul, o Capitão de Fragata Nuno Filipe Cortes Lopes.

Este será um projeto para manter, uma vez que é expetável que nos próximos 3 anos se voltem a plantar mais 5 mil árvores por ano noutros locais de Portimão. Nos locais já arborizados, será feita a reposição das árvores que não se desenvolvam corretamente.

Idealizada e promovida pelo Zoomarine, através da sua filosofia «Together We Protect» em prol da cidadania pelo ambiente, a «Operação Montanha Verde», que teve a sua 1.ª edição em 2016, em paralelo com a «Operação Praia Limpa», visa a proteção coletiva dos valores naturais da região algarvia, e em 2018, em parceria com as Câmaras Municipais e a Proteção Civil dos concelhos de Portimão, Monchique, Silves e Loulé, levou a cabo a plantação de 21 mil árvores, num gesto importante de reflorestação do Algarve.

Com o alto patrocínio de sua excelência, o Presidente da República, esta iniciativa contou ainda com o apoio da ALGAR (que cedeu graciosamente o composto orgânico intitulado NUTRIVERDE® para a plantação das árvores), da Associação dos Produtores Florestais do Barlavento Algarvio (ASPAFLOBAL), da Marinha Portuguesa e da Região de Turismo do Algarve.