Portimão convida a um passeio de observação de aves na Ria de Alvor

No fim de semana de 30 de setembro e 1 de outubro realiza-se o Eurobirdwatch e Portimão lança o convite aos amantes da natureza para um passeio de observação de aves na Ria de Alvor, a realizar durante a manhã de sábado, na companhia do biólogo da Câmara Municipal de Portimão. Esta será uma ocasião privilegiada para observar as aves, com um guia especializado nas espécies que nidificam na Europa do norte e central e que nesta época do ano se dirigem às terras mais quentes de África, elegendo o rico ecossistema da Ria de Alvor para descansar e reabastecer, antes de prosseguirem viagem para sul.

O Eurobirdwatch é uma iniciativa coordenada pela Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA) desde 1999 e que este ano conta com a participação de 26 entidades, entre empresas, organizações não governamentais, áreas protegidas e municípios, incluindo o de Portimão que mais uma vez se associa a esta ação.

Conhecido inicialmente por fim-de-semana de Observação de Aves, é promovido pela BirdLife International desde 1993 sendo que, sensibilizar as pessoas para a migração das aves e para os perigos que estas enfrentam nas viagens rumo a porto seguro é um dos objetivos da sua 24ª edição.

A participação neste passeio outonal é gratuita mas limitada a 20 participantes. A inscrição é obrigatória até às 12h00 do dia 29 de setembro, junto do Departamento de Ambiente da autarquia através do telefone 282 480 412 ou email [email protected]

O ponto de encontro está marcado para o parque de estacionamento da Quinta da Rocha, a partir das 09h30, de onde os participantes, partirão à descoberta de uma zona de elevado interesse ecológico e natural. Para esta caminhada ao longo do açude poente da Quinta da Rocha, com cerca de duas horas e meia de duração, é aconselhável o uso de vestuário e calçado confortáveis, proteção solar, binóculos e água.