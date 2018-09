Olhão acolhe fórum sobre cavalos-marinhos da Ria Formosa

Um fórum para debater o estado das populações de cavalos-marinhos da Ria Formosa está marcado para segunda-feira, dia 17 de setembro, às 17 horas, no Mercado Municipal de Olhão (Mercado de Peixe).

No âmbito de uma campanha de sensibilização promovida pela Fundação Oceano Azul para alertar para as ameaças a estas populações e para a problemática da captura ilegal destes peixes na Ria Formosa, este Fórum vem trazer à praça pública as questões sociais, legais, económicas e, acima de tudo, da conservação destas populações que já foram consideradas as maiores do mundo.

O organização é da Sciaena – Oceanos # Conservação # Sensibilização e a Associação Natureza Portugal (ANP) / World Wide Fund For Nature (WWF) com o apoio da Câmara Municipal de Olhão e o Grupo de Ação Local (GAL). A entrada é livre.

PROGRAMA

17h00 – Sessão de Abertura com António Pina (presidente da Câmara Municipal de Olhão); Tiago Pitta e Cunha (Fundação Oceano Azul) e Rita Sá (ANP – WWF) e Gonçalo Carvalho (Sciaena);

17h30 – Mesa Redonda com António Pina (presidente da Câmara Municipal de Olhão), Marta Rocha (Cooperativa Formosa), Miguel Correia (Investigador doCentro de Ciências do Mar – CCMAR), Nuno Filipe Cortes Lopes (Capitania de Faro), Rita Pestana (GAL – Pesca), Silvia Padinha (Associação Moradores da Culatra), Valentina Calixto (Parque Natural da Ria Formosa – PNRF), Miguel Gaspar ( Instituto Português do Mar e da Atmosfera – IPMA) e um representante do Destacamento de Controlo Costeiro de Olhão

19h30 – Sessão de Encerramento com José Apolinário (Secretário de Estado das Pescas)