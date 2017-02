Oceanário de Lisboa estaciona em Olhão

O Vaivém Oceanário vai estar em Olhão, no Jardim Pescador Olhanense, entre os dias 7 e 12 de março. Através do seu projeto educação ambiental em movimento, o Oceanário de Lisboa convida toda a população da região a participar, gratuitamente, em atividades lúdicas e pedagógicas que promovem o conhecimento dos oceanos e a conservação do património natural.

A comunidade escolar é convidada a explorar a diversidade de bens e serviços fornecidos pelos oceanos e conhecer o valor e o impacto que têm para o planeta e para todos nós. Os «navegadores de palmo e meio» do ensino Pré-escolar vão ajudar o Vasco, a mascote do Oceanário, a perceber o que quer ser quando crescer. Os alunos do 1º e 2º Ciclos vão viajar pelo mar português na companhia do rei D. Carlos I e reconhecer a riqueza dos oceanos. Já os «navegadores» do 3º Ciclo e Ensino Secundário vão investigar o território marítimo nacional e apreender as suas potencialidades no âmbito do novo mapa «Portugal é Mar».

Dia 9 de março, os professores vão poder realizar um workshop que pretende explorar o novo mapa de Portugal, que revela uma nova dimensão do território que integra o leito e o subsolo do mar além das 200 milhas náuticas. Esta ação de formação tem como objetivo consciencializar para o potencial do mar português e alertar para a necessidade da conservação do meio marinho. Os professores receberão ferramentas que permitem uma maior complementaridade entre os programas curriculares e a literacia do oceano, que poderão ser exploradas desde o ensino pré-escolar ao secundário.

Para o público em geral, o Vaivém Oceanário tem preparado um divertido quizz que pretende dar a conhecer o papel dos aquários na conservação dos oceanos e as profissões existentes no Oceanário de Lisboa.

Com o objetivo de levar a missão do Oceanário de Lisboa a todo o país e de oferecer uma viagem educativa pelos oceanos, o Vaivém Oceanário já percorreu todos os distritos de Portugal Continental e Regiões Autónomas, visitou 179 municípios e conquistou mais de 200.000 participantes.

Tondela será o próximo “porto” a receber o Vaivém Oceanário, de 21 a 25 de março.

Programa

Escolas: 7 a 10 de março – 9h30 às 12h30 e 14h15 às 17h15

Workshop para professores: 9 de março às 17h45

Público em geral: 11 de março – 10h00 às 13h00 e 14h30 às 17h30 |12 de março – 10h00 às 13h00

Informação para marcações:

Município de Olhão

Divisão de Educação e Desporto

[email protected]

289 700 100