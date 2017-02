Obra na zona das Alagoas Brancas embargada pela APA

A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) embargou a obra que decorre na zona húmida das Alagoas Brancas, em Lagoa, depois de uma inspeção no local, na terça-feira, 7 de fevereiro.

Segundo fonte da Câmara Municipal de Lagoa em declarações ao jornal regional em língua inglesa «Algarve Resident» o embargo terá tido a ver com «falta de licenciamentos»

«Os proprietários do terreno tinham, à partida, licença para limpar a área, mas não para realizarem outro tipo de trabalhos. Com a exposição mediática que este caso tem tido, a APA foi ao local e mandou suspender as obras».

No entanto, a manifestação de protesto marcada para as 10 horas de domingo continua de pé, com ambientalistas e residentes estrangeiros a contestarem a destruição daquela zona húmida, para dar lugar a um eventual hipermercado, apesar de já existirem vários no local.