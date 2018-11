Município de São Brás de Alportel instala mais ecopontos subterrâneos

O Município de São Brás de Alportel está a dar continuidade ao projeto de colocação de ecopontos subterrâneos na vila de São Brás de Alportel, com mais uma empreitada de instalação de ilhas ecológicas.

As ilhas ecológicas com ecopontos para deposição de embalagens, papel, vidro e óleos alimentares estão a ser instaladas na zona urbana de São Brás de Alportel, em locais de maior densidade populacional e onde se regista boa adesão à separação de resíduos por parte da população e, como tal, é necessário reforçar o número de equipamentos ao dispor da comunidade.

As instalações foram adjudicadas por um valor a rondar os 29 mil euros à empresa Vitor Manuel & Pedro Lda, e trata-se de um investimento cofinanciado pelo Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (POSEUR).

Esta aposta no reforço de ecopontos subterrâneos é um dos eixos da estratégia de promoção da qualidade ambiental definida pelo município, que tem por prioridades a promoção da higiene e limpeza do espaço público e a deposição seletiva de resíduos, com vista à sua crescente reciclagem e valorização.