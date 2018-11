Lena Ambiente ajuda Monchique retirando 18 toneladas de amianto

A Lena Ambiente SA., recebeu esta semana, de forma totalmente gratuita, 18 toneladas de resíduos de amianto provenientes dos incêndios florestais que devastaram a serra de Monchique no passado mês de agosto.

Este gesto solidário surgiu após um pedido de uma plataforma civil gerida por cidadãos de Monchique, que contactou a Lena Ambiente devido ao grave problema ambiental que resultou das dezenas de telhados em amianto queimados e que se encontravam perto de residências a céu aberto.

A Plataforma Ajuda Monchique e outros membros da comunidade civil fizeram um apelo a diferentes empresas especializadas para que estas removessem o amianto de forma segura. A Associação de Empresas Portuguesa de Remoção de Amianto (AEPRA) uniu várias empresas de modo a remover gratuitamente o amianto de cinco localidades.

A Lena Ambiente associou-se a esta união de esforços e aceitou receber as 18 toneladas, também de forma totalmente gratuita, no seu aterro de resíduos industriais banais de Beja, sendo os resíduos encaminhados para destino final.

«Este apoio insere-se na política de responsabilidade social empresarial da Lena Ambiente e foi com muito gosto que respondemos ao apelo da sociedade civil de Monchique desde o primeiro momento. Acreditamos que a nossa colaboração possa contribuir de forma positiva para a melhoria das condições ambientais desta zona do País que merece toda a nossa ajuda e solidariedade», garante Carlos Conceição, CEO do Grupo NOV Ambiente e Energia.

O Grupo NOV Ambiente e Energia, com sede em Leiria, é um grupo empresarial com atividade na área do Ambiente que integra diversas empresas. Energias renováveis, construção e manutenção de infraestruturas de gestão ambiental, gestão e exploração de aterros sanitários (RSU, RIB e inertes) e a gestão e exploração de sistemas de tratamento de águas residuais, de abastecimento de água potável e reciclagem são algumas áreas onde o Grupo detém larga experiência, de norte a sul de Portugal.