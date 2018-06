Lagos acolhe a Conferência «O Furo que ninguém quer!»

A Associação de Municípios Terras do Infante promove, na sexta-feira, dia 29 de junho, a Conferência «O Furo que ninguém quer!», que se constitui como mais uma forma de luta, reiterando a frontal oposição à prospeção e exploração de petróleo no Algarve.

A abertura da Conferência, que decorrerá no Auditório dos Paços do Concelho Séc. XXI, a partir das 17h00, será assegurada por Maria Joaquina Matos, Presidente do Conselho Diretivo da Associação Terras do Infante (Aljezur, Lagos e Vila do Bispo) e Presidente da Câmara Municipal de Lagos.

Para o efeito foram igualmente convidados Pedro Matos Soares e João Camargo, ambos da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.

Pedro Matos Soares é Investigador Principal no Instituto Dom Luiz (IDL) e Professor Convidado no Departamento de Engenharia Geográfica, Geofísica e Energia. O seu doutoramento em Física versou sobre a turbulência e nuvens em modelos atmosféricos. Na última década focou o seu esforço de pesquisa na modelação climática e nas alterações climáticas liderando, atualmente, o grupo de investigação «Alterações climáticas, processos na atmosfera-terra-oceano e extremos» do IDL.

João Camargo, licenciado em Engenharia Zoo Técnica, mestre em Engenharia do Ambiente, está a concluir o doutoramento em alterações climáticas e politicas de desenvolvimento sustentável, na Universidade de Lisboa. Foi professor de Química e Botânica na Universidade Lúrio, em Moçambique, e trabalhou de 2011 a 2015 na Liga para a Protecção da Natureza. Ativista pela justiça climática no movimento Climáximo, é autor dos livros «Que se lixe a Troika», (2013), «Manual de Combate às Alterações Climáticas» (2018) e «”Portugal em Chamas – Como Resgatar as Florestas» (2018).

A presente Conferência, de entrada livre, constitui-se como mais uma forma de luta, reiterando a frontal oposição à prospeção e exploração de petróleo no Algarve, muito particularmente ao anunciado «furo» em deep offshore, ao largo de Aljezur.