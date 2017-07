Dário Guerreiro «Môce dum Cabréste» dá a cara na nova campanha da PALP

«3750 euros pode parecer uma grande estupada, para mim ou para ti. Mas porra, o Algarve tem quase meio milhão de habitantes. Se todas as pessoas da Mexilhoeira Grande, por exemplo, dessem um euro, sobrava dinheiro mais do que suficiente para a gente oferecer um jarrinho de sangria feito com gasolina98 octanas à malta que assinou os contratos do petróleo. Pelos vistos, eles gostam muito». Quem o diz é Dário Guerreiro, mais conhecido por «Môce dum Cabréste».

O portimonense mais famoso do youtube resolveu dar a cara pela nova campanha de crowdfunding da Plataforma Algarve Livre de Petróleo (PALP). O objetivo da iniciativa é angariar «fundos para suportar parte dos custos» judiciais.

«A plataforma vê com muita apreensão o futuro do Algarve dados os impactos que esta atividade poderá ter numa região muito dependente do turismo e do mar e com uma grande biodiversidade e uma beleza natural única. Haverá consequências na saúde, nas alterações climáticas, na qualidade de vida das populações, nas fauna e flora marinhas e também no turismo. Temos trabalhado no sentido de cancelar todos os contratos de exploração de petróleo vigentes. Foram já cancelados dois em terra e aguardamos confirmação oficial sobre a eventual rescisão de outros quatro, no mar, a sul», explica a PALP em nota enviada às redações.

«Contudo, está iminente o início de prospeção ao largo do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, pelo que, a par do trabalho de sensibilização e de contestação desenvolvido, a 27 de Abril de 2017, interpusemos uma providência cautelar contra o Ministério do Mar e a Direção Geral dos Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos de forma a impugnar o ato administrativo que permite ao consórcio ENI/ Galp avançar com o furo ao largo daquela zona da costa», acrescenta a PALP.

«Tudo faremos para impedir este atentado. E é aqui que precisamos de ajuda. Os custos com os tribunais e advogados poderão ascender a vários milhares de euros, sendo muito difíceis de suportar e, por esse motivo, lançamos a presente campanha de angariação de fundos. Toda e qualquer contribuição é útil e valiosa», sublinha.

«Relembramos que por todo o mundo, procuram-se formas de utilização de energias alternativas que permitam a substituição dos combustíveis fósseis, que são responsáveis por uma parte significativa do aquecimento global e pela destruição de habitats economicamente fundamentais para a população humana. A insistência na corrida por novas reservas para manter este tipo de produção assenta num modelo energético ultrapassado, seja em que zona do planeta for»

Para participar, consulte os websites http://crowdfunding.palp.pt