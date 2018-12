Autarquias de Tavira e de Vila do Bispo recebem galardão ECO XXI 2018

As Câmara Municipais de Tavira e de Vila do Bispo foram premiadas com o Galardão ECO XXI 2018. A sessão pública de apresentação dos resultados deste galardão decorreu no dia 29 de novembro, em Estarreja.

Este prémio, atribuído pela Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE), vem reconhecer o destaque de Tavira nas áreas de implementação do Programa Bandeira Azul, Certificação em Sistemas de Gestão da Qualidade, Áreas Classificadas, Ordenamento do Território e Ambiente Urbano, Qualidade da Água para Consumo Humano e Produção e Recolha Seletiva de Resíduos Urbanos.

Já em Vila do Bispo, o destaque vai para as boas práticas de sustentabilidade desenvolvidas no município, baseadas em dois pilares: a educação no sentido da sustentabilidade e a qualidade ambiental.

Foram 47 os municípios distinguidos com o galardão, num total de 50 municípios candidatos. Tratou-se de uma das maiores participações registadas ao longo das 11 edições do Programa.

Composto por 21 indicadores de sustentabilidade local, este programa pretende avaliar a prestação dos municípios em torno de alguns temas considerados chave: Educação Ambiental para o Desenvolvimento Sustentável; Sociedade Civil; Instituições; Conservação da Natureza; Ar; Água; Energia; Resíduos; Mobilidade; Ruído; Agricultura; Turismo e Ordenamento do Território.

Hastear a bandeira ECOXXI significa o compromisso por parte das autarquias para com os munícipes, em desenvolver a sustentabilidade nas áreas ambiental, económica e social, dando ainda especial atenção à importância da educação neste percurso.