Atletas apadrinham árvores em Monchique

A organização do Algarviana Ultra Trail (ALUT), prova de 300 km que liga Alcoutim ao Cabo de São Vicente pela Via Algarviana, e que se realiza de 29 de Novembro a 2 de Dezembro, não deixou passar em branco a oportunidade de mitigar os impactos dos incêndios que assolaram o Algarve no último Verão, particularmente a zona de Monchique.

Assim, no início do evento, os atletas vão ter a oportunidade de apadrinhar uma árvore e deixar uma mensagem para as populações afectadas.

Bruno Rodrigues, director do ALUT, refere que «estamos no terreno todo o ano, tanto a preparar o ALUT como a treinar. Conhecemos bem Monchique e os territórios afectados pelos incêndios. Ao ver os efeitos nefastos dos incêndios, ficámos emocionados e não poderíamos ficar de braços cruzados. Não podemos chamar a esta acção uma reflorestação, mas sim um contributo dos atletas para um território onde eles vão passar e constatar como ficou». Bruno Rodrigues considera que o gesto «é simbólico, visa contribuir para a natureza por tudo o que ela nos dá e o Homem tem capacidade de destruir».

«Desta forma, cada atleta, além do suor e das pegadas, vai deixar algo mais no Algarve: uma árvore que esperemos que cresça e que no próximo ano esteja à espera de ver os atletas a passar», conclui o director do ALUT, prova que conta com o cunho organizativo da Associação Algarve Trail Running (ATR).

No secretariado do evento, os atletas vão receber o kit de atleta, que vai conter uma árvore cedida pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas. «Serão carvalhos de Monchique e azinheiras», adianta Bruno Rodrigues, o director do ALUT.

A acompanhar cada árvore estará um cartão no qual os atletas podem deixar uma mensagem para as pessoas que foram afectadas pelo incêndio em Monchique. «Aquando da abertura da base de vida de Monchique será efectuada uma entrega simbólica das árvores com as mensagens dos atletas», explica Bruno Rodrigues.

Quanto ao destino das árvores e das mensagens, a organização adianta que «esta proposta será dinamizada e preparada pela plataforma «Ajudar Monchique», que surgiu na consequência dos incêndios e de forma a apoiar os cidadãos afectados pelos mesmos. Será um contacto mais próximo dos proprietários e um mais fácil apadrinhamento das árvores».