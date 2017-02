Amanhã é dia de «abrir a pestana» com a PALP

Amanhã, sábado, 25 de fevereiro, a Plataforma Algarve Livre de Petróleo (PALP), Stop Petróleo Vila do Bispo e Aljezur, e Tavira em Transição vão realizar ações de informação e de tomada de posição «face ao facto do governo ter considerado extintos apenas apenas dois dos nove contratos que autorizam a prospecção e a exploração de hidrocarbonetos no Algarve e no Baixo Alentejo e ter mantido em vigor todos os outros no resto do país».

«Temos a colaboração de alunos de teatro, de associações locais e de voluntários. Vamos distribuir informação em folhetos, expor fotografias e recolher assinaturas num novo abaixo-assinado», diz a PALP.

Assim, as ações têm lugar: Vila Real de Santoo António (10h00 em frente ao Casino de Monte Gordo); Tavira (11h00 no mercado e 15 horas em frente à Câmara Municipal); Olhão (11h00 no Mercado); Faro (15h00 em frente à CGD/ Coreto); Loulé (15h00 na entrada desfile Carnaval); Albufeira (15h00 Encontro na Praia dos Pescadores); Portimão (15h00 em frente à CGD/ Casa Inglesa). Em Vila do Bispo, Aljezur e Odeceixe, acontecem durante o cortejo de Carnaval de Odeceixe, no domingo, dia 26.