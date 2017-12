ALGAR renova certificações

A Algar, S.A., empresa responsável pela valorização e tratamento dos resíduos sólidos urbanos produzidos nos 16 municípios algarvios, renovou a certificação do Sistema Integrado de Gestão da Qualidade, Ambiente e Segurança implementado, com transição para os novos referenciais normativos NP EN ISO 9001:2015 (Qualidade) e NP EN ISO 141001 de 2015 (Ambiente).

Segundo a administradora delegada da Algar, Telma Robim, «a empresa foi auditada entre os dias 21 e 24 de novembro de 2017, tendo sido considerado pela entidade certificadora, APCER, que se encontravam reunidas as condições necessárias à Transição do Sistema Integrado de Gestão, implementado em todas as unidades administrativas, de suporte e operacionais, nomeadamente: a atividade de Recolha Seletiva; dois Aterros Sanitários; oito Estações de Transferência; 13 Ecocentros; duas Estações de Triagem; três Unidades de Valorização Energética do Biogás; três Unidades de Compostagem de Resíduos Verdes; três Unidades de Tratamento de Lixiviados e uma Central de Valorização Orgânica. Todas as instalações e atividades da empresa mantêm-se certificadas, deixando-nos muito satisfeitos».

A confirmação da manutenção/transição da certificação vem reconhecer que a gestão do sistema multimunicipal de recolha seletiva, transferência de resíduos, triagem e tratamento de resíduos sólidos da Algar, é efetuada com respeito por elevados padrões de qualidade dos serviços prestados, sobretudo quando se fala no tratamento de cerca de 400 mil toneladas de resíduos urbanos/ano.

De entre as inúmeras vantagens internas e externas inerentes ao Sistema Integrado de Gestão da Algar, salienta-se a adoção dos princípios de prevenção da poluição, bem como da redução da utilização recursos e da aplicação das medidas compensatórias nas opções técnicas e organizacionais, com vista à minimização de impactes ambientais, o reforço da formação e a satisfação dos colaboradores, clientes, partes interessadas e sociedade de uma forma geral. No âmbito da Segurança, a Algar previne o risco de acidentes, de doenças profissionais e garante um ambiente de trabalho seguro e saudável, em todos os setores da empresa.

Telma Robim acrescenta ainda que «a Algar tem o Sistema de Gestão certificado em qualidade para melhor o servir; ambiente para um Algarve mais sustentável; segurança para a proteção dos seus colaboradores,

reforçando assim, o compromisso de melhoria contínua da eficácia do sistema multimunicipal, e o seu contributo para o desenvolvimento sustentável da região do Algarve».

A ALGAR – Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A. é responsável pelo tratamento, valorização dos resíduos urbanos produzidos nos Municípios de Albufeira, Alcoutim, Aljezur, Castro Marim, Faro, Lagoa, Lagos, Loulé, Monchique, Olhão, Portimão, São Brás de Alportel, Silves, Tavira, Vila do Bispo e Vila Real de Santo António.