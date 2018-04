Algar lança concurso de fotografia e oferece bilhetes para concertos de verão

A Algar, empresa responsável no Algarve pela valorização e tratamento dos resíduos urbanos na região, aumenta o número de ecopontos no Algarve e lança a campanha RECICLA+ #2KgporPortugal.

A iniciativa promove um concurso de fotografia onde os participantes podem ganhar bilhetes para festivais de música este Verão, incluindo o Rock in Rio.

O concurso de fotografia RECICLA + #2KgporPortugal convida a população a descobrir a localização dos novos ecopontos instalados nas suas áreas de residência, a tirar fotografias, com familiares ou amigos, junto dos mesmos, alusivas à correta utilização dos equipamentos.

Se todos separarem 2 quilogramas de recicláveis por semana e os colocarem nos ecopontos, estarão a contribuir para que se atinja as metas da reciclagem do nosso país.

Para participar no concurso, basta submeter as fotografias através da aplicação disponível no facebook da Algar e divulgar para que todos possam votar (o regulamento está disponível aqui.

A Algar para além do concurso de fotografia, vai ainda, no âmbito da campanha, oferecer Kits de Reciclagem para ajudar a separar as embalagens em casa. Os interessado deverão enviar o seu pedido para o endereço de e-mail ([email protected]). Será entregue um kit de reciclagem por cada pedido realizado, limitado ao stock existente de 500 Kits de reciclagem.