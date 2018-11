Alcoutim promove «Fórum de Caminhadas e Turismo de Natureza»

A Associação Odiana, em conjunto com o município de Alcoutim, lança no próximo dia 30 de novembro o «Fórum de Caminhadas e Turismo de Natureza».

O objetivo é promover e impulsionar as caminhadas e o turismo de natureza na região, dando a conhecer casos de sucesso e facilitando o conhecimento de instrumentos para a valorização destes produtos turísticos.

A iniciativa é aberta ao público em geral e decorre no Espaço Guadiana, em Alcoutim, com um programa diversificado que conta com atores de escala regional, nacional e internacional nas vertentes walking & cycling, com uma tónica em torno do turismo ativo e responsável.

O programa conta com um painel de luxo, começando pela Região de Turismo do Algarve, a Cooperativa para o Desenvolvimento dos Territórios de Baixa Densidade (QRER), responsável pelo «Algarve Walking Season» e a Biosphere Responsible Tourism. Vão ser também apresentados casos de sucesso como o «Tenerife Walking Festival» e a «Itinerantur». A Odiana irá abordar o pedestrianismo com a Rede de Percursos Pedestres e a Grande Rota do Guadiana.

Este Fórum pretende contribuir para o desenvolvimento sustentado do turismo de natureza no Baixo Guadiana, sobretudo no que concerne ao interior do território, com fortes potencialidades e onde existe já um conjunto de intervenientes a operar.

A meta é conhecer e trocar experiências de forma a criar, melhorar e/ou consolidar a oferta, tornando a região mais competitiva e rompendo os ciclos de sazonalidade.

Este evento, a par do «Festival de Caminhadas» desenvolvido anualmente pelo município de Alcoutim, e de produtos como a Rede de Percursos Pedestres e a Grande Rota do Guadiana, desenvolvidas pela Odiana, vem demonstrar a importância crescente do Turismo de Natureza no Baixo Guadiana, aliando as potencialidades naturais ao património cultural, histórico, ao desporto e ao bem-estar, bem como a todas as atividades empresariais que exploram o turismo sustentável e as experiências que o visitante pode ter neste «outro Algarve».