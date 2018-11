Alcoutim financia ações de prevenção de incêndios

A Câmara Municipal de Alcoutim deliberou, em reunião realizada ontem, quarta-feira, dia 28 de novembro, a atribuição de uma comparticipação financeira no valor de 6 mil euros à Associação Cumeadas – Associação de Proprietários Florestais das Cumeadas do Baixo Guadiana, no sentido de garantir o desenvolvimento de ações de conservação e valorização do património natural e florestal.

Esse apoio será investido em ações de silvicultura preventiva, para reduzir o risco de incêndios, de acordo com o Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios.

A Associação Cumeadas está sediada na aldeia do Pereiro e apoia, desde 2000, os produtores florestais alcoutenejos. A associação tem como principal missão dinamizar o investimento sustentável em Alcoutim, descomplicando os projetos de desenvolvimento.

A Associação Cumeadas é também um parceiro na defesa da floresta e dos seus recursos e na gestão e ordenamento do território.