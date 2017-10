Águas do Algarve investe em Mobilidade Elétrica

A empresa Águas do Algarve (AdP) lançou um Concurso Internacional para a aquisição de 127 viaturas em regime de Aluguer Operacional de Veículos (AOV) para todo o universo das empresas do Grupo AdP, sendo 16 para uso no desenvolvimento da atividades diárias. Em paralelo, foi também lançado um outro concurso internacional para a aquisição de 73 Postos de carregamento de viaturas elétricas para todo o universo das empresas do Grupo AdP, sendo 10 para montar nas instalações que dispõe na região.

A candidatura para o universo do grupo de empresas da AdP, prevê um total do investimento que ronda os 3,762 milhões de euros, sendo que a parte comparticipada se cifra em 1,275 milhões de euros.

Os 10 postos de carregamento serão localizados em diversas instalações localizadas estrategicamente no território do Algarve que permitirão a utilização das viaturas se problemas de autonomia.

«Já sobejamente conhecidas são as cada vez maiores preocupações com os elevados consumos energéticos oriundos de combustíveis fosseis como sejam o carvão ou o petróleo, que a economia atual exige. Os dados económicos e ambientais que todos os dias são notícia, nem sempre por bons motivos, estão a provocar discussões de âmbito mundial para aquelas que já são as ameaças e realidade dos efeitos das mudanças climáticas no planeta. Exige-se uma mudança de paradigma na utilização da energia, com maior investimento naquelas que são as energias limpas, amigas do meio Ambiente, com capacidade de garantir as exigências do consumo atual aliado a um futuro que se quer sustentável. Entre estas questões apresenta-se a mobilidade elétrica como um dos atuais desafios da EU para a redução de emissão de CO2 para a atmosfera», explica Teresa Fernandes, responsável pela Comunicação e Educação Ambiental da Águas do Algarve e porta-voz da empresa, em nota enviada à imprensa.

«Além desta aposta, também na área da eficiência energética a Águas do Algarve tem já um percurso significativo, o qual remonta a 2008 com a entrada em serviço das primeiras centrais micro fotovoltaicas com injeção na RESP (Rede elétrica de Serviço público), tendo representado um investimento de 1 milhão de euros (preços de 2008). Atualmente são 55 micro fotovoltaicas em serviço sendo responsáveis até ao momento, pela produção de 2,3 GW h e gerando uma receita de 1,3 milhões de euros através da tarifa bonificada atribuída a estas instalações e que atualmente é de 0.233 €/kW h injetado na RESP. Até ao momento, constatamos que já foi possível evitar emissões para a atmosfera no valor de 1000 toneladas de CO2», detalha.

Cronologia Verde

– Em 2012, através de um protocolo de colaboração estabelecido com a AdP, foi possível colocar em serviço mais três minicentrais fotovoltaicas nas instalações da empresa; Estas centrais registam uma produção acumulado até ao momento de 1,7 GWh com uma receita de 422 mil euros e uma emissão evitada de para a atmosfera;

– Em 2013 foi instalada uma minicentral de cogeração a biogás de 50 kW de potência instalada, que já produziu até ao momento 760 MWh correspondendo a uma receita de 113 mil euros evitando a emissão de 360 toneladas de CO2 para a atmosfera;

– Mais tarde, em 2015 com a construção das 2 maiores centrais fotovoltaicas (com a potencia instalada de 431,2 kW cada), estas em regime de autoconsumo, e através do financiamento de 60% obtido através do PO Algarve 21, permitirá obter o retorno do investimento inicial (1,1M€) em cerca de 3 anos. A central da ETA de Alcantarilha permite satisfazer as necessidades energéticas anuais da estação em 10 % enquanto a central da ETA de Tavira satisfaz cerca de 25 por cento. Nestas duas instalações, em alguns períodos do dia na época baixa, é possível a totalidade da energia elétrica necessária ao funcionamento da estação. Até ao momento estas duas centrais produziram 2,6 GWh correspondendo a uma diminuição dos custos enérgicos acumulados de 350 mil euros e a uma emissão de 550 toneladas de CO2 para a atmosfera;

– Atualmente, no PEPE está prevista a ampliação da central fotovoltaica da ETA de Alcantarilha em mais 175 kW assim como a construção de mais 5 novas centrais mini fotovoltaicas, até ao final do ano de 2019, todas em regime de autoconsumo prevendo-se a produção adicional de 2,2 GWh correspondente a uma economia de cursos financeiros de 320 mil euros/ano e uma emissão de 1033 toneladas de CO2. O investimento previsto inicial é de 1,6 milhões de euros;

– Além da mobilidade elétrica e da produção fotovoltaica o PEPE prevê a execução de outras medidas de eficiência energética noutras áreas como sendo de carater legal (cumprimento do SGCIE) ou de vertente de estratégia empresarial. A totalidade destas atividades inscritas no plano do PEPE corresponderão a um investimento de 700.000€ e permitirão uma redução de consumos em 2,8 GW h/ano correspondente a uma economia de cursos financeiros de 302 mil euros/ano e uma emissão de 1300 toneladas de CO2/ano.

Por fim, 10 colaboradores da Águas do Algarve, no âmbito da implementação do PEPE já iniciaram uma formação na área da eficiência energética (Auditores de energia especialista do ciclo Urbano da Água) com uma duração de cerca de seis meses. O objetivo desta formação, para além, de integrar um ou dois elementos numa Bolsa de Auditores energéticos internos do grupo AdP) o de capacitar diversos técnicos com conhecimentos nesta área para as diversas áreas de atuação da atividade da empresa.