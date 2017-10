Águas do Algarve é parceira da iniciativa SEIVA

É uma iniciativa promovida pela Agência Portuguesa do Ambiente, através da ARH do Algarve, em parceria com várias entidades regionais e nacionais, a decorrer entre os dias 23 a 29 de outubro. Voluntariado, visitas, seminários, ações de formação, cinema e exposições fazem parte do programa. «A SEIVA, tem como destinatários principais as comunidades escolares, em particular os docentes do ensino básico e secundário, técnicos da administração pública regional e local, empresas, organizações não-governamentais de ambiente e associações empresariais, profissionais, culturais e recreativas, entre outros», segundo explica Teresa Fernandes, responsável pela Comunicação e Educação Ambiental da Águas do Algarve, em nota enviada à imprensa. Aliás, a empresa é parceira do evento e participa através do projeto «Voluntariado Ambiental para a Água».

Através da promoção de uma visita à Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) de Albufeira Poente, no dia 24 de outubro, esta semana integra um conjunto diversificado de iniciativas que irão decorrer, em simultâneo, em vários concelhos da região. Ao todo serão, oito seminários/ações de formação, 22 atividades de voluntariado ambiental, 18 iniciativas de educação ambiental em diversas escolas algarvias, 19 visitas a infraestruturas e equipamentos e seis exposições temáticas.

A SEIVA inclui ainda no programa, o 8º Encontro Regional de Voluntariado Ambiental para a Água (ERVAA), subordinado ao tema «Cidadania e Desenvolvimento – Estratégias para as Comunidades Escolares», a realizar na quarta-feira, 25 de outubro, no auditório da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve, às 9h30. Por outro lado, os para professores (15 horas) e voluntários terão oportunidade de participar numa ação sobre «espécies invasoras em Portugal. Problemática e métodos de controlo», marcada para dias 27 e 28 de outubro, em Tavira.

«Com esta iniciativa pretende-se mobilizar a população do Algarve para a reflexão dos principais desafios do desenvolvimento sustentável e da importância da sua participação nos processos de tomada de decisão, por forma a contribuir para a gestão participada dos recursos e para o aprofundamento de conhecimentos científicos e didáticos dos docentes e de outros agentes de educação para a sustentabilidade», explica ainda Teresa Fernandes. «Os efeitos das alterações climáticas são uma das maiores preocupações atuais, a nível mundial. Muito embora existam pontos do globo onde estas se fazem sentir com maior intensidade e visibilidade, também em Portugal estas são já uma realidade. Estas situações vieram alavancar a responsabilidade do papel transformador da Educação Ambiental, que tem vindo a obter um reconhecimento cada vez maior, devido ao contexto nacional e internacional perante esta realidade. A SEIVA é um desses projetos, perante o qual a Águas do Algarve não poderia ficar indiferente».

Informação sobre a inscrição nos vários eventos da SEIVA encontra-se disponível em http://voluntariadoambientalagua.apambiente.pt