Classificados

EMPREGO

Cozinheiro/a

Ref: 588728279. Alvor. Contrato a termo incerto. Com experiência

Tel: 282 400 340 (SEFP Portimão)

Assistente de Venda de Alimentos ao Balcão

Ref: 588728098. Portimão. Contrato sem termo. Com ou sem experiência

Tel: 282 400 340 (SEFP Portimão)

Serralheiro Civil

Ref: 588726621. Alcantarilha. Contrato sem termo. Com experiência

Tel: 282 400 340 (SEFP Portimão)

Ajudante/a de Cozinha

Ref: 588727636. Parchal. Contrato a termo certo. 6 meses. Com experiência

Tel: 282 400 340 (SEFP Portimão)

Operador/a de Manutenção Hoteleira

Ref: 588728462. Portimão. Contrato a termo incerto. A tempo parcial. Com experiência

Tel: 282 400 340 (SEFP Portimão)

Encarregado/a de Construção

Ref: 588725679. Aljezur. Contrato termo certo. 6 meses. Com experiência

Tel: 282 780 100 (SE Lagos)

Técnico/a de Operação de Instalações de Tratamento de Água

Ref: 588726136. Aljezur / Vila do Bispo / Lagos. Contrato a termo incerto. Com carta de ligeiros

Tel: 282 780 100 (SE Lagos)

Chefe de Cozinha

Ref: 588726496. Budens. Contrato a termo certo. 6 meses. Com experiência

Tel: 282 780 100 (SE Lagos)

Motorista de Veículos Pesados de Mercadorias

Ref: 588726258. Internacional. Contrato a termo certo. 6 meses. Com carta C+E+CAM

Tel: 282 780 100 (SE Lagos)

Ajudante de Pasteleiro/a

Ref: 588725677. Lagos. Contrato termo certo. 6 meses. Com experiência

Tel: 282 780 100 (SE Lagos)

Contabilista

Ref: 588728472. Olhão. Contrato sem termo. Com formação de nível superior e experiência

Tel: 289 890 100 (SE Faro)

Vendedor/a em Loja

Ref: 588728070. Faro. Contrato a termo certo. 6 meses. Com experiência na área da eletricidade e ar condicionado

Tel: 289 890 100 (SE Faro)

Motorista de Veículos Pesados de Passageiros

Ref: 588728336. Faro. Contrato a termo certo. 6 meses. Com experiência e carta CAM

Tel: 289 890 100 (SE Faro)

Pedreiro

Ref: 588726029. Tavira. Contrato a termo incerto. Com carta de condução (fator preferencial)

Tel: 281 511 133 (SE VRSA)

Encarregado Construção

Ref: 588727961. Vila Real de Santo António. Contrato sem termo. Com experiência e carta de condução de categoria B

Tel: 281 511 133 (SE VRSA)

Enfermeiro/a

Ref: 588724950. Guia – Albufeira. Contrato a termo certo. 6 meses. Com experiência na profissão

Tel: 289 400 300 (CE Loulé)

Programador WEB e Multimédia

Ref: 588706824. Quarteira – Loulé. Contrato a termo incerto. Experiência de 2/3 anos, em programas Ruby, RoR, Python, Javascript, PHP e C++. Experiência com ferramentas AWS. Bons conhecimentos e prática na implementação de software e de inglês

Tel: 289 400 300 (CE Loulé)

Sub-chefe de Receção

Ref: 588720540. Albufeira. Contrato a termo certo. 12 meses. Com experiência na profissão. Bons conhecimentos de inglês e alemão e noções de francês e espanhol. Conhecimentos do programa Front Office Host

Tel: 289 400 300 (CE Loulé)

Diretor/a de Hotel

Ref: 588727034. Quarteira – Loulé . Contrato a termo certo. 12 meses. Com experiência mínima de 2 anos em hotéis de 5 estrelas. Conhecimentos fluentes (escrito e falado) de Inglês, Francês e Alemão e bons conhecimentos de Espanhol e Tailandês

Tel: 289 400 300 (CE Loulé)

Terapeuta de SPA

Ref: 588727277. Quarteira – Loulé. Contrato a termo certo. 6 meses. Com experiência mínima de 2 anos em SPA. Curso Técnico de Massagista, Terapeuta. Conhecimentos fluentes (escrito e falado) de Português e Inglês

Tel: 289 400 300 (CE Loulé)

Diretor/a / Coordenador/a de SPA

Ref: 588728240. Quarteira – Loulé. Contrato a termo certo. 12 meses. Com experiência mínima de um ano como diretor/coordenador de SPA. Preferência de licenciatura relacionada com a gestão de SPAs. Conhecimentos fluentes da língua inglesa e de outro idioma estrangeiro (Francês ou Alemão)

Tel: 289 400 300 (CE Loulé)

Escriturário/a Contabilidade

Ref: 588725737. Almancil – Loulé. Contrato a termo certo. 6 meses. Com experiência na área administrativa/financeira. Com conhecimentos sobre o SNC, IRC e IVA. Bons conhecimentos de informática na ótica do utilizador

Tel: 289 400 300 (CE Loulé)

Carpinteiro/a de Tosco

Ref: 588725922. Quarteira – Loulé. Contrato a termo incerto. Com experiência na profissão

Tel: 289 400 300 (CE Loulé)

Riscador/a e Cortador/a de Moldes

Ref: 588724861. Quarteira – Loulé. Contrato a termo certo. 6 meses. Com experiência mínima de 1 ano na profissão, nomeadamente no trabalho de corte, moldes, costura e montagem de estofos, toldos e capas. Com conhecimentos básicos de inglês

Tel: 289 400 300 (CE Loulé)

Técnico/a de Farmácia

Ref: 588722420. Albufeira. Contrato a termo certo. 12 meses. Com experiência em parafarmácia. Com carta de condução. Com bons conhecimentos de inglês

Tel: 289 400 300 (CE Loulé)

Engenheiro/a Civil

Ref: 588723744. Albufeira. Contrato a termo certo. 12 meses. Com inscrição na ADENE, para execução de certificados energéticos e projetos de especialidades, como direção de obra. Com bons conhecimentos de inglês

Tel: 289 400 300 (CE Loulé)

Sub-chefe de Cozinha

Ref: 588727994. Olhos de Água – Albufeira. Contrato a termo certo. 12 meses. Com experiência mínima de 3 anos na profissão. Com formação de Cozinha/Pastelaria

Tel: 289 400 300 (CE Loulé)

IMOBILIÁRIA

Vende-se

T2 mobilado, Lagos

Preço: 113.000€

Tel: 966 100 371

T3 sem mobília

Centro Portimão

Tel: 967 474 989

VENDE-SE Moradia em banda, numa tranquila urbanização em Porches, a 5 minutos da praia. Composta por R/C e 1º andar, tendo no R/C cozinha renovada e equipada, sala de estar e de jantar com ar condicionado e lareira, casa de banho com duche, lavandaria e terraço com zona fechada para arrumos. No 1º andar tem 3 quartos (dois com ar condicionado), varanda e casa de banho com banheira. Urbanização com jardins (sem condomínio), estacionament o e boa segurança. 140,000€ Para mais informações ou fotografias: 964 433 665

Lagoa

Espaço comercial para vender ou alugar

Tel: 962 555 974

Arrenda-se

Procura-se apartamentos para arrendar em Lagos. Temos vários clientes

Tel: 914 786 845

Aluga-se T1 para férias

20 metros da praia, Carvoeiro

Tel: 926 684 903

COMPRO MORADIA Ferragudo. Mesmo a precisar de obras ou permuto por apartamento. Telm. 913 523 426

SAÚDE E BEM ESTAR

Hair Beauty Wellness Uschi Kuhn

Vale Telheiro – Loulé. Cabelos, beleza, cosmética, maquilhagem permanente. Workshops de maquilhagem todos os sábados mediante marcação

Tel: 289 411 425

QUIROPRÁTICO Edward Michael Saltys para as suas necessidades de saúde natural. Qualificado desde 1986 e com mais de 24 anos de experiência no Algarve Marcações: 282 341 004

Podologia

Tratamento de calos, unhas encravadas e grossas, verrugas. Lagoa, Parque Empresarial, Número 16. Visitas ao domicílio. Mirjam Seybold da Silva, podologista e enfermeira

Tel: 282 913 435 / 916 723 964

PRESTAÇÃO SERVIÇOS

Reparação de iPhone, iPod e iPad

Ecrãs partidos, baterias

Tel: 966 863 260

www.irepairsalgarve.com

Traduções e interpretação

Tradutora graduada (Universidade de Heidelberg)

Port/Alemão/Inglês: certidões, contratos, traduções jurídicas e técnicas, traduções autenticadas, também para alemão (reconhecidas pelas autoridades alemãs)

Tel: 289 392 440

Fax: 289 392 439

Iron Dog Algarve

Escola de treino canino totalmente relvada e equipada, com sombras naturais e piscina para cães. Serviços de socialização, obediência, aulas de grupo, resolução de problemas comportamentais, cães de segurança, treinos desportivos de diferentes modalidades (RCI/Mondioring/Agility/outros) e introdução à natação

www.irondog.pt

Tel: 966 092 964

SOS 24H

Fechaduras. Chaves. Torneiras. Ferragens. Tintas. Jardins. Artigos Domésticos. Serviços ao domicílio (fechaduras, electricidade, torneiras, canalização, outros). Orçamentos grátis

Tel: 935 597 355 (Pedro Martins)

Engenheiro elétrico/eletricista

Instalações elétricas, montagem de sistemas de aquecimento. Eletrodomésticos, micro-geração energia solar, TV-HiFi, satélites, alarme, problemas elétricos ou com o computador

Telf: 962 257 669 / 964 954 530

DIVERSOS

«The Pinups» Rock Café Bar

Sextas e sábados, 21h30

facebook.com/thepinupspt

Vendo

Várias qualidades de plantas tipo catos leguminosas em grande variedade e tamanhos que florescem no inverno e pouca manutenção, perfeito e resistente ao exterior

Preços variados

Tel: 962 562 872

Cuida-se de pessoas idosas

Lagoa/Portimão (dia ou noite)

Tlm: 925 999 044

