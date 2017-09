Universidade do Algarve pela primeira vez em ranking mundial das universidades

De acordo com os resultados disponibilizados hoje, a Universidade do Algarve entra pela primeira vez no ranking mundial das universidades, organizado pela publicação Times Higher Education (THE). Situada entre as posições 601 e 800, a UAlg ocupa, assim, o 6.º lugar entre as nove universidades portuguesas que estão incluídas na lista. A edição de 2018 deste ranking, que contempla cerca de 1000 universidades de 77 países, é elaborado tendo em conta as diversas valências das instituições, como o ensino, a investigação, a projeção internacional e a transferência de conhecimento.

A publicação considera que o ponto mais forte da Academia algarvia é a sua projeção internacional.

Consultar mais informação sobre a posição da UAlg no ranking aqui.