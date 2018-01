OK Estudante dá a conhecer 12 universidades britânicas em Faro

A tour OK Estudante e 12 universidades inglesas estarão na Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve, em Faro, na quarta-feira, dia 17 de janeiro para apresentar uma oportunidade que já mudou a vida de muitos de jovens algarvios: a possibilidade de fazer uma licenciatura ou mestrado no Reino Unido com as propinas 100 por cento financiadas.

Durante o evento, os representantes das 12 universidades inglesas e os Student Advisers da OK Estudante farão duas palestras (11h30 e 14h30) para apresentar aos estudantes, pais e professsores a oportunidade do financiamento, o modelo de ensino britânico e a estrutura destas universidades.

Milhares de portugueses oriundos de todos os cantos e Portugal já beneficiaram deste financiamento e estão a tirar um curso num dos ensinos mais reconhecidos do mundo.

«No Reino Unido existem mais de 30 mil cursos especializados nas diversas áreas e muitos deles não encontramos cá em Portugal. Mais do que a oportunidade do financiamento, ao embarcarem para o Reino Unido os estudantes têm a oportunidade de encontrar o curso que realmente sonham em fazer», afirma Pedro Durães, responsável pelo escritório de Faro da OK Estudante.

A Tour OK Estudante reúne todos os anos milhares de estudantes que pretendem encontrar a melhor alternativa de realizar os seus sonhos. Com a parceria diretamente com mais de 40 universidades inglesas a OK Estudante é líder no encaminhamento de estudantes para o Reino Unido e já apoiou mais de 3500 jovens portugueses.

