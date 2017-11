Nuno Caravela encontra-se com alunos de Olhão

No seguimento das atividades do Mês Internacional das Bibliotecas Escolares, que se assinalou em outubro, a Rede de Bibliotecas de Olhão promove um encontro com o escritor e autor Nuno Caravela, nos dias 14 e 15 de novembro.

As sessões, que decorrem no Auditório Municipal, são dirigidas aos alunos do 1º ciclo de todas as escolas do concelho.

Com o objetivo principal da promoção da leitura, o autor e ilustrador apresentará os livros da conhecida coleção «O Bando das Cavernas», prometendo muito boa disposição junto dos jovens leitores.

Nuno Caravela nasceu em Lisboa a 1 de agosto de 1968. Iniciou a carreira de autor e ilustrador em 1992. Em paralelo, exerceu funções de criativo em agências de publicidade e foi, durante sete anos, autor e coordenador de edição do projeto «Escola Global – A Tradição na Sala de Aulas», destinado à recuperação de contos tradicionais portugueses.

Desde então, tem desenvolvido inúmeros projetos na área da literatura infantil, em parceria com algumas das mais conceituadas editoras portuguesas.

«O Bando das Cavernas» é a coleção de maior sucesso de Nuno Caravela, que soma 220 mil exemplares vendidos em Portugal.