National Geographic Society dá seminário sobre financiamento de projetos na UAlg

Claire McNulty, diretora da secção de investigação da National Geographic Society na Europa, vai estar na Universidade do Algarve, na quinta-feira, dia 26 de outubro, num «Funding Seminar da National Geographic Society», que decorrerá das 10h30 às 17h00, no auditório da Faculdade de Economia, no Campus de Gambelas, em Faro.

Promovido pelo Centro Interdisciplinar para a Arqueologia e Evolução do Comportamento Humano (ICArEHB) da UAlg, este seminário tem como o objetivo divulgar as oportunidades de financiamento concedidas por esta organização à investigação, nomeadamente a jovens investigadores.

A iniciativa é aberta a todos os investigadores nacionais e estrangeiros a trabalhar em Portugal nas áreas da Arqueologia, Biologia, Ecologia, Ciências da Terra e do Mar e áreas afins.

Da parte da tarde haverá quatro sessões especializadas, na Sala de Atos da Faculdade de Economia, para investigadores e alunos de pós-graduação nas áreas da Arqueologia, Biologia e Ecologia, Ciências do Mar e Ciências da Terra.

O seminário terá transmissão live streaming, através do link https://videocast.fccn.pt/live/si-saai_ualg/iyrroc