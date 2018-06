Lagoa acolhe VIII Congresso Nacional de Cidades Educadoras

A cidade de Lagoa foi a escolhida, entre um grupo de quatro candidatas, para organizar o VIII Congresso Nacional da Rede Territorial Portuguesa das Cidades Educadoras (RTPCE). O Congresso, que reunirá 70 cidades educadoras e terá como tema «Criar (na) cidade», realizar-se-á entre 15 e 18 de maio de 2019 no Centro de Congressos do Arade, no Parchal, Cidade Educadora de Lagoa.

Este é um encontro que intercala com o congresso internacional, que teve o ano passado lugar no município da Guarda. As 70 cidades portuguesas que se assumem como Cidades Educadoras, cinco delas na região do Algarve (Lagoa, Loulé, Albufeira, Silves e Lagos) num todo de cinco centenas em todo o mundo, reúnem bianualmente em congresso, alternando em cada ano encontros nacionais e internacionais.

Este momento surge da necessidade de dar visibilidade às Cidades Educadoras em Portugal, partilhando experiências, projetos e boas práticas em torno da educação.

O «direito à cidade» está este ano a ser evocado pelo cinquentenário da primeira edição do livro com idêntico nome, do sociólogo francês Henri Lefebvre. «O direito a uma cidade educadora é proposto como uma extensão do direito fundamental de todos os indivíduos à educação» (1º princípio da Carta das Cidades Educadoras).

A importância do tema, o compromisso político expresso com a Cidade Educadora, e a alternância geográfica destes congressos foram marcas diferenciadoras da candidatura de Lagoa. O presidente do município, Francisco Martins, continua, assim, a reforçar através de medidas e ações aquele que foi um compromisso assumido a 20 de janeiro deste ano no Centro de Congressos do Arade: a Cidade Educadora como causa inspiradora da governação local para 2018. O autarca assume, desde já, o reforço deste compromisso para 2019.