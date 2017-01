Faro recebe 12 universidades inglesas em evento da OK Estudante

A Tour OK Estudante prepara-se para percorrer o sul do país nos dias 25 e 27 de janeiro para apresentar uma oportunidade ainda pouco divulgada aos jovens: a possibilidade de fazer uma licenciatura ou mestrado no Reino Unido com as propinas 100 por cento financiadas.

Este ano, os student advisers da OK Estudante e os representantes das universidades estarão presentes no evento e farão palestras três vezes ao dia para a apresentar pessoalmente aos estudantes, pais e professores a oportunidade do financiamento e o modelo de ensino britânico.

A Tour Sul vai fazer sua primeira paragem na Escola de Hotelaria e Turismo de Faro, dia 25 de janeiro, das 14 às 19 horas.

A OK Estudante é líder no encaminhamento de estudantes para universidades do Reino Unido com as propinas 100 por cento financiadas e todos os anos realiza uma tournée de norte a sul do país. Somente este ano mais de 2500 estudantes participaram do evento.

Com parceria direta com mais de 30 universidades, a OK Estudante opera com todas as Universidades Top 125 do Reino Unido e abriu um escritório em maio deste ano, em Faro, ao perceber um volume grande de procura por parte dos estudantes algarvios. O último dia da Tour acontece na Madeira Tecnopolo, na Madeira.

