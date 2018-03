ETIC_Algarve lança o LABIA – Laboratório de Ideias

A Escola de Tecnologias, Inovação e Criação do Algarve apresentou no sábado, dia 10 de março, o LABIA – Laboratório de Ideias, que pretende «colocar à prova a criatividade e originalidade da sua comunidade».

Inaugurado por ocasião do dia de Portas Abertas, que a escola organizou e que contou com a visita de cerca de 100 mentes curiosas, este laboratório de ideias apresenta-se como um «espaço onde a criatividade vai andar à solta» segundo revela Nuno Ribeiro, diretor da ETIC_Algarve.

Composto por dois eixos de atuação, o LABIA vai dinamizar junto da sua comunidade o ciclo «Conversas com Lábia», um conjunto de sessões temáticas (debates, masterclasses ou sessões experimentais) dedicadas às áreas de formação da escola, estando já a primeira edição marcada para o próxima quarta-feira, dia 4 de abril.

Estas «Conversas com Lábia» vão ser dedicadas ao tema «Ser Designer» e vão contar com a participação de profissionais da área do Design a trabalhar no Algarve, casos de João Henriques da loja IKEA de Loulé, Sónia Duarte da KOBU Creative Digital Agency e Ricardo Calabaça que desenvolve a sua atividade por conta própria.

O segundo eixo, consiste no «Ideias com Lábia» e pretende criar junto da comunidade ETIC_ «as condições necessárias para que as ideias dos nossos alunos, ex-alunos e inclusivamente formadores, possam evoluir de forma a tornarem-se em soluções e/ou produtos com capacidade de penetração no mercado», nas palavras de Nuno Ribeiro.

Acrescenta ainda que «ao longo destes anos temos verificado uma crescente capacidade criativa e de trabalho por parte dos alunos que por aqui passam. Achámos que era altura de apostar nestas capacidades, ajudando-os a desenvolver os seus projetos de forma sustentada e com perspetivas de crescimento, tendo em vista a sua aplicação concreta, potenciando as suas habilidades inatas e as competências adquiridas na escola».

Esta aposta pode materializar-se em três vertentes: apoio humano e técnico, com a nomeação de um tutor que acompanhe e guie a execução do projeto; com apoio logístico, através da cedência de equipamento informático e/ou audiovisual e também das instalações da ETIC_Algarve, tendo sido criada a Sala LABIA para este efeito a qual consiste num espaço de trabalho, troca de ideias e experiências onde se pode “dar asas à criatividade”. Este apoio poderá também traduzir-se a nível financeiro, para aqueles projetos mais ambiciosos e cujas mais-valias sejam evidentes.

Mais informações poderão ser obtidas diretamente quer na ETIC_Algarve, no 1º piso do Mercado Municipal de Faro, ou no site da ETIC_Algarve, ou então pelos telefones 289 823 359 ou 960 309 550 ou ainda através do e-mail [email protected]