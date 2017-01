ETIC_Algarve lança cursos «à tua medida» ao longo de 2017

A escola de tecnologias, inovação e criação ETIC_Algarve, em Faro, começa 2017 com o lançamento de uma oferta formativa de duração breve sob o lema «cursos curtos, à tua medida».

No total serão mais de 50 iniciativas, com cargas horárias que variam entre oito e 90 horas, em todas as áreas formativas disponíveis na escola: comunicação, design, fotografia, música, som, vídeo e videojogos. No que toca às novidades, vão decorrer ateliers de «sushi para iniciantes» e «caracterização e efeitos especiais» para cinema e televisão.

Segundo Nuno Ribeiro, diretor da ETIC_Algarve, «como é nosso apanágio, apostamos na qualidade. Os formadores que escolhemos são especialistas nas suas áreas profissionais. Por exemplo, vamos ter connosco o Rui Miguel Abreu, conhecido jornalista do Blitz e da Antena 3, o José Fabião, fotógrafo de renome em Portugal, e também Paulo Simões, especialista em fotografia de retrato e de nú, com diversos trabalhos publicados», revela.

«Fazemos questão de dar a possibilidade aos alunos de aprenderem também com os grandes talentos que temos na região. São exemplo o Patrício Faísca, que está prestes a terminar o novo filme realizado pelo Diogo Morgado, o Rafael Correia, conhecido como GIJoe e com um trabalho muito prolífero na produção musical e o Luís Rocha que está em digressão europeia com a banda algarvia Sam Alone and the Gravediggers».

Vão também continuar os cursos «A Minha Primeira Vez», direcionados para os mais jovens, e que tanto sucesso obtiveram o ano passado, com iniciação à banda desenhada, à câmara de filmar ou máquina fotográfica, com edições especiais nas férias da Páscoa e de verão. A ETIC_Algarve pretende assim «formar massa crítica na região para que esta se posicione a nível nacional, como atrativa para as indústrias criativas». As inscrições já estão abertas e podem ser feitas na Internet em http://www.eticalgarve.com