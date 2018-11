ETIC_Algarve ganha Prémio Boas Práticas ERASMUS+ 2018

O diretor e fundador da escola técnica ETIC_Algarve Nuno Ribeiro rumou ao Auditório da Casa das Histórias do Museu Paula Rego, em Cascais, para receber o Prémio Boas Práticas ERASMUS+ 2018 relativo ao projeto «IN_Cluster» (2016 e 2018), o segundo projeto ERASMUS+ desenvolvido pela escola.

O ERASMUS+ é um programa da União Europeia voltado para as áreas da Educação, Formação, Juventude e Desporto (2014 a 2020), e tem como objetivo apoiar a concretização da Agenda Política Europeia para a justiça social e a inclusão, o crescimento e o emprego.

Desta forma, a escola desenvolveu o projeto ETIC_Algarve «IN_Cluster» (2016 e 2018) que teve como objetivo dotar a sua equipa de conhecimento de boas práticas na formação e gestão pedagógica ministrada nas escolas e centros de formação europeus nas áreas do audiovisual.

Pois «conhecer as suas realidades, a sua gestão de projetos e métodos pedagógicos são para nós eixos fundamentais para que estejamos equiparados ao que de melhor se faz nestas áreas de formação, abrindo desta forma novas portas de conhecimento e oportunidades aos formandos», afirma Nuno Ribeiro.

O projeto teve a duração de 18 meses e contou com a participação de 18 membros entre formadores, equipa técnica e pedagogia cujas áreas de formação correspondem à oferta formativa da ETIC_Algarve: Web e Comunicação, Design, Videojogos, Vídeo, Fotografia, Som e Música; e com escolas parceiras de Espanha (School of Film and Sound – Training School, L’Idem Barcelona e ESART Escuela Superior de Artes Escénicas y Producción Musical em Barcelona), Itália (Centro Studi Formazione Orientalmente e Rome Business School), França (L’Idem France) e República Checa (Prague College).



Foram ainda resultados deste projeto, a assinatura de um Protocolo com a Prague College para acesso a um 3º ano em Praga com a certificação final de licenciatura, nível VI aos alunos dos cursos de 2 anos Vídeo, Design e Fotografia; a criação de um novo Curso Técnico de 1 ano na área de Formação de Atores; o intercâmbio de formadores com IDEM e Prague College para Workshops e desenvolvimento de projetos conjuntos e formação internacional nas áreas criativas aos formandos sem saírem em mobilidade.

A par da distinção atribuída à ETIC_Algarve, que segundo a Agência Nacional Erasmus+ Educação e Formação deve-se ao facto de esta escola «ter sido capaz de ultrapassar os desafios que se lhe depararam na implementação dos projetos e tendo apresentado execução física e financeira de cerca de 100 por cento», foram ainda entregues mais dois prémios de Boas Práticas no setor do Ensino e Formação Profissional.