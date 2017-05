ETIC_Algarve celebra Dia da Europa com toda a comunidade

A ETIC_Algarve tem vindo a proporcionar aos alunos recém-graduados a experiência de um estágio profissional na Europa, em empresas ligadas às suas áreas de formação desde 2015, altura da primeira candidatura ao Projeto ERASMUS+.

O primeiro projeto da escola sediada em Faro ao ERASMUS+ foi o ETIC_Algarve «IN_Motion», que levou a cinco cidades europeias (Málaga, Paris, Praga, Roma e Sevilha) um total de 23 alunos que durante dois meses «contactaram com as melhores práticas profissionais, consolidando assim o seu percurso formativo, aumentando simultaneamente as suas competências técnicas, práticas e profissionais», segundo explicou o diretor pedagógico Nuno Ribeiro ao «barlavento».

Em 2016, a escola decidiu alarga o âmbito do Plano de Desenvolvimento Europeu com o ETIC_Algarve «IN_Cluster», envolvendo também os formadores e staff.

Desta forma, potenciou um contacto direto com as melhores práticas europeias atuais no contexto da formação e gestão pedagógica aplicadas às indústrias criativas.

Neste âmbito têm vindo a surgir intercâmbios com escolas e centros de formação nas áreas dos audiovisuais e design em cidades como Barcelona, Málaga, Perpignan, Praga e Roma.

«O desenvolvimento destes projetos tem sido motivo de grande orgulho para todo nós, porque tem permitido um crescimento consciente e conhecedor da realidade das melhores práticas europeias na nossa área de atuação. Mas esta melhoria não é exclusiva da escola, é acima de tudo dos nossos alunos que ganham com o ERASMUS+ um conjunto de aptidões e conhecimentos excecionais, seja a nível técnico seja em termos de crescimento individual enquanto seres humanos», explica Virgínia Inácio, coordenadora dos Projetos ERASMUS+ da ETIC_Algarve, apresentando simultaneamente o evento que a ETIC_Algarve está a preparar para o Dia da Europa, que se assinala na terça-feira, dia 9 de maio.

«Será um dia para celebrar a Europa, mas também dia para celebrar a participação de todos os alunos, formadores e staff que embarcaram nesta aventura europeia», e que irão fazer um balanço do que foi a sua participação a toda a comunidade.

Para o evento «Dia da Europa na ETIC_Algarve» vão marcar presença as entidades parceiras como a ANJE, ECOS e OK Estudante. Ao longo da tarde irão prestar informações acerca dos varios projetos de âmbito europeu que realizam.

O Centro Nacional Europass e a Agência Nacional ERASMUS+ Educação e Formação, entidade responsável em Portugal pelo desenvolvimento de todos os projetos ERASMUS+, têm presença confirmada, com a entrega dos documentos de mobilidade Europass e dos certificados de participação a todos os envolvidos, alunos, staff e formadores.

No decorrer do evento, que se vai realizar nas instalações da ETIC_Algarve, no primeiro andar do Mercado Municipal de Faro, serão ainda apresentados, em estreia mundial, dois vídeos realizados por alunos participantes no ERASMUS+, estando também patente a exposição «Desafio Criativo», com os projetos que os alunos desenvolveram para se candidatarem ao ETIC Algarve «IN_Motion», aguardando-se igualmente a apresentação de «novidades», segundo Virgínia Inácio,

Para informações adicionais, os interessados têm ao dispor os contactos 289 823 359 ou 960 309 550 ou o e-mail [email protected]