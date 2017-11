ETIC_Algarve à Conquista de Portugal e da Europa

O documentário «Navegando pelas Águas do Lethes», realizado pela turma de Realização, Cinema e TV 16/18 foi nomeado para a categoria «Documentário» da 4ª edição dos Prémios Sophia Estudante, um concurso de cinema a nível nacional.

Sob coordenação do formador Alexandre Moura este projeto propõe um olhar sobre aquela que é uma das entidades culturais de referência em Faro e no Algarve: O Teatro Lethes.

O documentário acaba por incidir sobre a importância do emblemático teatro nas dimensões que o definem – a história, a arquitetura, o presente e o futuro.

O evento, que vai na 4ª edição, conta já com três nomeações da ETIC_Algarve. Os prémios Sophia Estudante têm como propósito o incentivo de futuros cineastas, bem como das instituições de ensino.

A cerimónia de entrega de prémios decorre no próximo dia 7 de dezembro, no Centro Cultural de Belém, sendo acompanhada pela apresentação dos filmes nomeados.

Além do documentário, foi também apurado como finalista para o Nordic Game Discovery Contest o jogo «In Light», desenvolvido na ETIC_Algarve por alunos das turmas de Game Design 15|16 e posteriormente em conjunto por alunos da turma de Videojogos 16/18.

Este jogo tem como premissa a jornada de Yin e Yang, as duas personagens do jogo, para restaurar o equilíbrio do Mundo. Este projeto, que se candidatou aos prémios Playstation, esteve o fim de semana passado no Lisboa Games Week em exposição e é apresentado esta sexta-feira no Game Dev Camp.

Com a nomeação do «In light», apurado para a ronda de qualificação, os alunos veem o seu trabalho recompensado através da apresentação do jogo a grandes nomes da indústria de videojogos, abrindo portas a novas oportunidades e experiências.

Estas nomeações são vistas pelo diretor da ETIC_Algarve, Nuno Ribeiro, com grande orgulho, não apenas pelo reconhecimento dos projetos, mas porque representa o culminar do esforço, da dedicação e da aposta na região algarvia, nas áreas técnicas do audiovisual e os videojogos.