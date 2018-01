Élio Vicente recebe Prémio Carreira Alumni UAlg 2017 com «imensa honra e privilégio»

O Prémio Carreira Alumni UAlg 2017 foi entregue na quinta-feira, dia 11 de janeiro, a Élio Vicente, licenciado em Biologia Marinha e Pescas (1997), numa cerimónia pública que decorreu no Anfiteatro José Silvestre do Instituto Superior de Engenharia (ISE), no Campus da Penha da Universidade do Algarve (UAlg).

Élio Vicente é atualmente diretor de Relações Externas do Zoomarine e presidente do Conselho Fiscal da Ordem dos Biólogos. Tem desenvolvido um relevante trabalho no Zoomarine, desde 1994, em prol da educação, defesa do ambiente, cultura e ciência.

Num discurso muito emotivo, Élio Vicente, «como filho desta nobríssima casa, que já tanto deu ao Algarve, a Portugal, à Ciência, à Cultura e à formação de milhares de alumni que ajudam e ajudarão este país», terminou a sua intervenção com um compromisso e um agradecimento à Universidade do Algarve.

«O compromisso é simples: continuar a tentar contribuir, pessoal e profissionalmente, para levar mais longe e mais alto o nome e o prestígio da nossa Academia. Assumo esta como uma acrescida responsabilidade inerente a esta Vossa distinção».

Quanto ao agradecimento, Élio Vicente, fê-lo da seguinte forma: «muito obrigado à minha casa de conhecimento, à minha família de cultura e de desenvolvimento, de prestígio e de orgulho, família de muitos homens e mulheres verdadeiramente extraordinários e inspiradores; uma casa que muito respeito e a que muito devo, onde sempre se promove a inovação, onde se tem coragem e ousadia para pensar fora da caixa, onde há respeito e admiração pelos mais velhos e experientes, e onde se sabe reconhecer e apoiar o talento e o potencial nos mais novos. Foi esta casa, que nas suas palavras lhe deu «uma gloriosa licenciatura em Biologia Marinha e Pescas e lhe concedeu esta imensa honra e privilégio».

Ignácio Correia, licenciado em Design Gráfico, recebeu menção honrosa

O júri considerou atribuir ainda a menção de honra a Ignácio Correia, licenciado em Design Gráfico (2008). Criador de uma plataforma online de marketing digital, utilizada por empresas a nível mundial, recebeu também uma nomeação para o Portugal Digital Awards em 2017. Ignácio Correia é responsável pela criação da APP, lançada em 2017, conhecida como Bolinhas APP.

Ignácio Correia dedicou esta distinção aos pais e irmãos, recordando que cresceu dentro da empresa familiar, a Algardata, cujo número de funcionários licenciados pela UAlg já rondou os 93%. Com um percurso profissional que se iniciou aos 16 anos, o homenageado considerou que foi a UAlg que lhe “abriu portas e ensinou a ser autodidata”.

Depois da cerimónia de entregue do prémio, realizou-se o primeiro jantar convívio alumni UAlg, na cantina do Campus da Penha.

Este momento revestiu-se de grande importância. Se por um lado promoveu um reencontro e convívio entre antigos colegas e amigos, por outro fomentou a reaproximação à UAlg de todos aqueles que contribuíram para o seu crescimento.

Um dos pontos altos deste jantar foi a participação especial de Dário Guerreiro, licenciado em Ciências Documentais e Editoriais pela UAlg, mais conhecido por «MÔCE DUM CABRÉSTE».

Vlogger, conhecido na internet através dos seus vídeos humorísticos, Dário Guerreiro dedica-se também ao stand-up comedy.

O valor do jantar reverteu na íntegra para o Fundo de Emergência dos Serviços de Ação Social da UAlg.