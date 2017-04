Cursos de Gestão Hoteleira e Turismo formam profissionais há 25 anos na UAlg

No dia 21 de abril, entre as 09h00 e as 12h45, os cursos de licenciatura em Turismo e em Gestão Hoteleira vão assinalar 25 anos numa cerimónia que decorrerá na Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo (ESGHT), no Campus da Penha da Universidade do Algarve.

Nesta sessão será apresentado o estudo «O perfil do turista no Algarve em época baixa» pelos alunos do curso de Turismo.

A partir das 10h00, Nuno Fazenda, diretor do departamento de Gestão de Programas Comunitários no Turismo de Portugal e antigo aluno do curso de Turismo, apresentará a «Estratégia Turismo 2027 – Estratégia Nacional de Turismo».

Já às 10h30, Rui Maria, antigo aluno do curso de Gestão Hoteleira, irá falar sobre “A hotelaria no Algarve, o presente e perspetivas futuras”.

Além das intervenções de António Branco, reitor da UAlg, e de Hélder Carrasqueira, diretor da ESGHT, a cerimónia contará ainda com a intervenção de Fernanda Rollo, secretária de estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, que encerrará as comemorações.

A iniciativa tem entrada livre.