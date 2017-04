Alunos de Olhão viajam à Dinamarca

A primeira atividade de aprendizagem do projeto Erasmus+ Motivation by Innovation, do Agrupamento de Escolas Professor Paula Nogueira – Escola EBI/JI José Carlos da Maia, em Olhão, decorreu na cidade dinamarquesa de Aalborg, com a participação de alunos e professores dinamarqueses, eslovacos, polacos, portugueses e turcos.

Esta atividade teve como foco principal a aprendizagem da metodologia de ensino «Sala de Aula Invertida» e o conhecido conceito dinamarquês de «Aprendizagem através do movimento».

Do programa fez ainda parte uma visita à Universidade de Nordjylland, onde os participantes tiveram oportunidade de experimentar Realidade Virtual, impressão em 3D e robótica.

Esta semana permitiu aos alunos conhecerem o estilo de vida dinamarquês, as suas tradições e costumes e de criarem amizades, sem dúvida duradoras.

Ao mesmo tempo, permitiu aos professores participantes conhecer o sistema educativo dinamarquês, refletir sobre estratégias de ensino e partilhar experiências.