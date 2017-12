VILA VITA Parc lança grande campanha de recrutamento para 2018

O VILA VITA Parc Resort & Spa, considerado na hotelaria nacional um dos maiores e mais conceituados empregadores do sector, prepara-se para lançar uma grande campanha de recrutamento com o objetivo de reforçar as suas equipas para 2018.

O forte crescimento e procura registada no último ano e que se prevê que se mantenha para o próximo ano, levou a uma necessidade acrescida de recrutamento nas várias áreas que compõem o resort.

A campanha será levada a cabo através de diversos canais e iniciativas com vista a divulgar as várias oportunidades junto da população local e dos profissionais especializados que procurem novos desafios que lhes permitam mostrar e consolidar as suas competências.

As parcerias com escolas superiores, o apoio a eventos especializados e as participações em feiras de emprego são apenas alguns dos muitos canais que o VILA VITA Parc vai utilizar com vista à identificação de profissionais promissores, com paixão por trabalhar neste sector de atividade ao nível dos padrões mais elevados de serviço.

Ao longo das próximas semanas serão divulgados em diversos canais, com destaque maior para as redes sociais e os media especializados, inúmeras oportunidades não só para as profissões mais clássicas tais como cozinheiros, pasteleiros, padeiros, empregados de mesa e bar, empregadas de quarto ou andares, mas também para reforçar os muitos e diversificados serviços que são prestados nas suas instalações em Porches, Lagoa, como por exemplo vigilantes de piscina, nadadores-salvadores, motoristas, técnicos de Spa, animadores, assim como assistentes para vários departamentos de apoio como, por exemplo, a lavandaria (uma das maiores e mais sofisticadas unidades do género em Portugal).

Não faltarão lugares para preencher num ano que será particularmente dinâmico e exigente, e cujas expetativas são elevadas face à crescente procura que esta unidade de luxo tem vindo a registar. Um crescimento originado pela elevada qualidade e standards de serviço reconhecida pelos muitos prémios e menções honrosas que o VILA VITA Parc tem vindo a receber nos últimos anos.

As candidaturas (CV e carta de apresentação) podem desde já ser submetidos ao departamento de Recursos Humanos através de e-mail ([email protected]).