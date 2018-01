VILA VITA PARC instala maior ecrã LED de alta resolução em Portugal

O VILA VITA Parc Resort & Spa, em Porches, no Algarve, investiu na aquisição e instalação de um ecrã LED de grande formato e alta definição na Sala Lisboa, uma das suas maiores salas para reuniões e eventos.

O ecrã, com uma dimensão de 12 por 3 metros, é o primeiro e único ecrã LED de grande formato com uma resolução de P2.5 em Portugal, e veio complementar a oferta desta unidade de referência, no que toca à organização de reuniões e eventos, sendo adequado para qualquer tipo de apresentação.

Esta recente adição junta-se assim à lista de características que confirmam o resort como um dos melhores espaços em Portugal para a realização de reuniões e eventos de caráter social ou corporativo.

Com mais de 1100m2 de espaço para eventos, a que se junta todo o espaço exterior de jardins e terraços, o VILA VITA Parc oferece nove salas de reunião com dimensões entre os 40 e os 600m2 onde se inclui uma elegante e contemporânea boardroom localizada na biblioteca do resort, assim como um amplo pavilhão de eventos com capacidade até 400 pessoas, com luz natural.

Os recém-lançados coffee breaks, totalmente baseados num conceito saudável e orgânico, com produtos sem lactose e sem glúten, são também uma das novidades da oferta do VILA VITA Parc, garantindo um toque especial a qualquer evento aqui realizado.

O resort disponibiliza o contacto 351 282 310 145 para mais informações. As condições e incentivos podem ser consultadas aqui.